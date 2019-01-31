سهام آسیایی به بالاترین میزان در ۴ ماه اخیر رسید/ دلار افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه، پس از این که فدرالرزرو اعلام کرد که تصمیمی برای افزایش بیشتر نرخ بهره ندارد و اشاره کرد که احتمالا با کند شدن اقتصاد جهانی، به چرخه افزایش نرخ بهره خود خاتمه میدهد، سهام آسیایی به بالاترین سطح ۴ ماهه خود رسیدند.
با تغییر موضع فدرالرزرو، سود اوراق قرضه به شدت کاهش یافت و دلار هم به پایینترین نرخ در ۳ هفته اخیر رسید. دادههای تاجران اروپایی نشان میدهد، بازارهای این قاره روند رشد سهام آسیایی را ادامه خواهند داد و در مقادیر بالاتری باز خواهند شد. تا این لحظه فوتسی انگلیس ۰.۰۵ درصد رشد کرده و داکس آلمان و کاک فرانسه، هر کدام ۰.۳ درصد افزایش یافتند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن، ۰.۹ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح خود از ۴ اکتبر تا کنون رسید. همچنین نیکی ژاپن یک درصد جهش کرد.
کامپوزیت شانگهای علیرغم دادههایی که نشان میداد فعالیتهای کارخانجات چین برای دومین ماه متوالی افت کرده است، ۰.۳ درصد رشد کرد. کاسپی کرهجنوبی ۰.۳ درصد به ارزش خود افزود.
اعضای فدرالرزرو همانطور که انتظار میرفت، روز چهارشنبه نرخ بهره را ثابت نگاه داشتند و وعده خود در مورد افزایش تدریجی نرخ بهره در آینده را هم اینبار تکرار نکردند. در بازار هم دلار ۰.۳ درصد در برابر ین ژاپن افت کرد و به نرخ ۱۰۸.۶۹۵ رسید. افت دلار به یورو کمک کرد تا به نرخ ۱.۱۵۰۵ بالاترین سطح خود از ۱۱ ژانویه تا کنون برسد. شاخص دلار در پایینترین سطح ۳ هفتهای ۹۵.۲۰۴ واحد، باقی ماند.
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