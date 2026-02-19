به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در راستای تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و اجرای سیاستهای دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دانشبنیان، دومین فراخوان عمومی محدود اعطای تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال از محل تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
این فراخوان با هدف حمایت از رشد تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور و در چارچوب اجرای دستورالعمل تبصره (۲) قانون بودجه، نسبت به دریافت و ارزیابی طرحهای فناورانه متقاضیان اخذ تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از محل منابع استانی اقدام میکند.
شرایط و ضوابط فراخوان/مهلت ثبت نام شرکت ها تا ۵ اسفند ۱۴۰۴
بر اساس اعلام معاونت علمی، شرکتهای متقاضی میتوانند با مراجعه به سامانه خدمت به نشانی khedmat.isti.ir و تکمیل کاربرگ مربوطه به همراه مستندات لازم، از تاریخ ۲۷ بهمنماه تا ۵ اسفندماه ۱۴۰۴ در این فراخوان ثبتنام کنند.
شایان ذکر است این مهلت به محض تخصیص منابع موجود، پایان خواهد یافت و متقاضیان باید توجه داشته باشند که طرحهای مصوب جهت دریافت تسهیلات به بانک ملت به عنوان موسسه عامل معرفی میشوند. بنابراین احراز شرایط اعتباری بانکی و تامین تضامین و وثائق متناسب با میزان تسهیلات درخواستی ضروری است.
همچنین شرکتهایی که پیش از این موفق به دریافت تسهیلات از منابع تبصره ۱۸ معاونت علمی شدهاند، میبایست مجدداً درخواست خود را از طریق سامانه خدمت جهت طی فرآیند ارزیابی ارسال نمایند.
تسهیلات سرمایه ثابت و نرخ سود در مناطق غیربرخوردار
بر اساس اعلام این فراخوان، متقاضیان تسهیلات سرمایه ثابت در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، قم، زنجان، کرمانشاه، لرستان و هرمزگان میتوانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
حداقل تسهیلات برای این بخش ۵ میلیارد تومان (۳ میلیارد تومان در مناطق محروم و کمتر برخوردار) و حداکثر آن ۴۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی تعیین شده است. حداکثر زمان بهرهبرداری برای طرحها ۲ سال در نظر گرفته شده و متقاضیان صرفاً اشخاص حقوقی هستند.
نرخ سود تسهیلات برای طرحهای واقع در مناطق غیربرخوردار از اشتغال، محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی ۱۶ درصد و برای مناطق برخوردار ۱۸ درصد تعیین شده است. دوره بازگشت تسهیلات برای طرحهای ایجادی و تکمیلی حداکثر ۷ سال و برای طرحهای توسعهای حداکثر ۵ سال خواهد بود.
۱۱ استان کشور مشمول دریافت تسهیلات سرمایه در گردش
در بخش تسهیلات سرمایه در گردش نیز همان ۱۱ استان مشمول دریافت تسهیلات هستند. حداقل تسهیلات ۳ میلیارد تومان (۲ میلیارد تومان در مناطق محروم) و حداکثر آن معادل ۹۰ درصد درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۴۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
شرکتهای متقاضی باید از پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد (در حال بهرهبرداری) برخوردار باشند. نرخ سود این تسهیلات برای مناطق غیر برخوردار ۱۹ درصد و برای مناطق برخوردار ۲۲ درصد با دوره بازگشت حداکثر یک ساله خواهد بود.
شرایط عمومی متقاضیان/ الزام برای عدم بدهی معوق و چک برگشتی
بر اساس اعلام معاونت علمی، متقاضیان باید از نوع شرکتهای دانشبنیان و فناور باشند. البته در استانهای دارای ظرفیت دانشبنیانی کمتر و یا خالی ماندن ظرفیت منابع، طرحهای فناورانه سایر شرکتها نیز مورد حمایت قرار میگیرند.
از دیگر شرایط الزامی میتوان به عدم دریافت تسهیلات تبصره (۱۸) سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش در دورههای گذشته از معاونت علمی یا سایر دستگاههای دولتی، نسبت مالکانه حداقل ۱۵ درصد، عدم بدهی معوق و چک برگشتی و دارا بودن سایر شرایط دریافت تسهیلات بانکی وفق مقررات بانک مرکزی اشاره کرد.
مدارک لازم برای ثبتنام شامل تکمیل کاربرگ درخواست تسهیلات (قابل دانلود در سامانه خدمت)، ارائه اظهارنامه یا صورت مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۳، ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی، جواز کسب و کار یا جواز تاسیس یا جواز توسعه (برای سرمایه ثابت) و پروانه بهرهبرداری (برای سرمایه در گردش) است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به نشانی khedmat.isti.ir مراجعه کنند.
در صورت عدم اتمام منابع، فراخوانهای بعدی از طریق وبگاه معاونت علمی به نشانی www.isti.ir اطلاعرسانی خواهد شد.
