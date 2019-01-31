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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

حجت الاسلام قمی در دیدار با مولوی سلامی:

باید بیش از پیش به دنبال موانست و الفت باشیم/ توجه به معیشت مردم

باید بیش از پیش به دنبال موانست و الفت باشیم/ توجه به معیشت مردم

حجت الاسلام قمی در دیدار با یکی از علمای اهل سنت گفت: باید با تقویت وحدت همه با هم زیر پرچم اسلام و با دغدغه های اسلامی با استکبار مبارزه کنیم. لذا باید هر چه بیشتر بر طبل الفت بکوبیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به زاهدان سفر کرده است، با مولوی سلامی نماینده مجلس خبرگان دیدار و گفتگو کرد.

قمی در این دیدار گفت: مسئولین قبل از ما در سازمان تبلیغات زحمات زیادی کشیدند اما در ازای هر تغییری در مدیریت، توقع ارتقای وضعیت وجود دارد. در دوره جدید سازمان تبلیغات چند اولویت برای ما مطرح است که می توان از قرآن محوری، توجه جدی به مساجد و مردمی شدن تبلیغ و... نام برد.

وی ادامه داد: تبلیغ اسلام توسط روحانیون این تصور را به وجود می آورد که دیگران نسبت به تبلیغ وظیفه ای ندارند در صورتی که اینطور نیست و همه در امر تبلیغ مسئولند.

وی افزود: باید جدیت بیشتری در گره گشایی از مشکلات مردم از حیث مسائل معیشتی و گرفتاری های مختلف آنها داشته باشیم و این امر در اولویت قرار گیرد.

حجت الاسلام قمی گفت: مردم فارغ از تفاوت های قومی، مذهبی و... ولی نعمت ما هستند. ان شالله مردم باور کنند که ما خادم آنها هستیم.

وی ادامه داد: در مسیر فعالیت ها ان شالله بهتر بهتری از علما خواهیم گرفت و با تقویت وحدت همه با هم زیر پرچم اسلام و با دغدغه های اسلامی با استکبار مبارزه کنیم. لذا باید هر چه بیشتر بر طبل صمیمت و موانست و الفت بکوبیم.

کد مطلب 4529603

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