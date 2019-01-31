سازمان تبلیغات اسلامی باید متحول شود/ وظیفه اصلی ما تبلیغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به زاهدان سفر کرده است، با مسئولین ادارات تابعه سازمان تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام قمی در این نشست گفت: عده ای اصلاً نمی خواهند در کشور سازمان تبلیغات وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به مطالبات معیشتی کارکنان سازمان تبلیغات گفت: من حل معیشت کارکنان را وظیفه خود می دانم و تمام تلاشم را در این خصوص انجام خواهم داد اما باید بدانیم از ابتدا سازمان تبلیغات محل درآمد ما نبود. سازمان تبلیغات تشکیل شد تا ما به وظیفه تبلیغی خود بپردازیم. وظیفه اصلی ما تبلیغ است.

وی ادامه داد: تبلیغ اسلام باید متحول شود. تبلیغ اسلام در کشور انقلابی نیست این مهم باید محقق شود و تبلیغ انقلابی شود.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی باید متحول شود و این با تلاش تک تک اعضا محقق می شود. هر عنصر خدوم باید احساس کند که سازمان تبلیغات حامی اوست ولو اینکه سازمان تبلیغات حمایت مالی نکند. بخش دیگر حمایت های مالی را باید از راه های دیگر کسب کرد و برای این راه حل ها باید فکر کرد.

حجت الاسلام قمی گفت: باید به این فکر کنیم که چطور می توانیم بجنگیم. سازمان تبلیغات جای عافیت طلبی نیست. اگر در این جهاد ثابت قدم باشیم خداوند عالم حتما نصرت خود را می رساند.

وی ادامه داد: ما باید برهان قاطع رهبر انقلاب در این جنگ باشیم. ما تا این نقطه فاصله زیادی داریم و باید با یکدیگر هم فکری کنیم.

وی افزود: حرف های امروز انقلاب باید به جان و دل جوانان بنشیند. برای چگونه جنگیدن و رشد کردن باید فکر کنیم.

وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات باید از دیگر سازمان ها مثل ارشاد و... به مراتب کارآمدتر باشد.