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۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۳۰

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان:

سیل بند روستای آلبوعفری شهر رفیع ترمیم شد

سیل بند روستای آلبوعفری شهر رفیع ترمیم شد

اهواز ـ مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان از ترمیم سیل بند روستای آلبوعفری با همراهی مردم، جوانان و مسئولان شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی‌زاده امروز در توضیح آخرین وضعیت سیل بند روستای آلبوعفری در شهر رفیع استان خوزستان با اشاره به شکستگی این سیل بند گفت: حجم عظیمی از آب رودخانه به سمت اراضی سرازیر شد اما با همراهی مردم، جوانان و مسئولان شهرستان اعم از فرماندار، اعضای شورای مدیریت بحران و معتمدان محلی در ساعات اولیه همکاری شروع شد.

وی با اشاره به بازدیدهای متعدد و دستورات اکید استاندار خوزستان نسبت به سیل بند روستای آلبوعفری بیان کرد: بعد از ترمیم سیل بند رفیع، کلیه کارها روی سیل بند روستای آلبوعفری متمرکز شد و برای حل مشکلات این روستا حرکت جهادی از شامگاه پنج شنبه آغاز شد و الحمدالله امروز نیز انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان ادامه داد: ۹۵ درصد مشکل سیل بند روستای آلبوعفری برطرف و تنها نشت‌گیری آن به صورت تخصصی توسط سازمان آب و برق خوزستان باید انجام شود.

وی بیان کرد: کلیه ماشین آلات تا فردا در منطقه حضور دارند تا سیل بند روستای آلبوعفری را کامل و به آن ارتفاع دهند تا دلهره‌ای برای مردم منطقه وجود نداشته باشد.

حاجی زاده با اشاره به این‌که سیل بند روستای آلبوعفری دچار شکستگی شد و شیب رودخانه را به سمت خود آورده است، گفت: بالای ۵۰ سال است که رودخانه‌ لایروبی نشده که لازم است برای جلوگیری از بلاها تمهیداتی اندیشیده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان اظهار داشت: تنها حدود ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین شبانه‌روز فعال بودند البته باید کامل شود البته دستگاه‌هایی مختلفی در این زمینه کمک‌رسانی داشتند.

کد مطلب 4530461

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