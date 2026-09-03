به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده، شامگاه امروز پنجشنبه در جلسه مدیریت سیلاب گفت: اگر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر بارندگی داشته باشیم، این قطعاً منجر به سیل خواهد شد و ما از همین حالا باید آمادگی کامل داشته باشیم.
وی با اشاره به تجربیات سیل سال ۹۸ افزود: در آن زمان، همه دستگاهها پای کار بودند اما دوره مدیریت بحران بود نه پیشگیری از بحران؛ در حالی که ما باید از آن تجربه آسیبشناسی میکردیم و نقشه نقاط قرمز و بحرانی استان را بهوضوح پیش روی خود داشته باشیم.
استاندار خوزستان با انتقاد از رویکرد واکنشی در برابر حوادث تصریح کرد: مشکل اساسی این است که در دقیقه ۹۰ تصمیمگیری میکنیم، منتظر میمانیم حادثه اتفاق بیفتد و بعد به سمت درمان آن میرویم؛ این فرهنگ عمومی در کشور وجود دارد که باید تغییر کند.
موالیزاده با اشاره به لزوم شناسایی نقاط آسیبپذیر بیان کرد: باید مشخص کنیم کدام نقاط نیاز به سیلبند دارد، کدام نقاط نیاز به لایروبی دارد و چقدر به صورت مستمر لایروبی انجام دادهایم؛ متأسفانه خیلی جاها این کار صورت نگرفته است.
وی با بیان نمونههایی از مشکلات ناشی از عدم پیشگیری گفت: در کوی نیروی اندیمشک، خانهها زیر آب رفت چون لایروبی انجام نشده بود و پلها از ارتفاع کافی برخوردار نبودند؛ همچنین در مسیر صیدون به کوهگلویه، جاده شسته شده و مردم با مشکل مواجه هستند.
استاندار خوزستان با اشاره به ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها تأکید کرد: در مسیر رودخانه در ایذه، ساختوساز انجام شده و آب نمیتواند راه خود را پیدا کند؛ این طبیعت است که اگر ما در آن دستدرازی کنیم، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد.
موالیزاده با ابلاغ دستور فوری به تمامی دستگاههای اجرایی گفت: این یک دستور قطعی اداری است و همه دستگاهها اعم از استانداری، فرمانداریها، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند بلافاصله پای کار آمده و اقدامات مربوط به لایروبی، سیلبندسازی، بازسازی الکتروپمپها و آمادهسازی تجهیزات را در دستور کار قرار دهند.
وی با تأکید بر نظارت جدی بر عملکرد دستگاهها افزود: بخش بازرسی استانداری موظف است در صورت کوتاهی هر دستگاهی، سریعاً گزارش داده و برخورد لازم انجام شود؛ این یک آزمون برای تمام مدیران استان است و نباید اتفاقات سالهای گذشته تکرار شود.
استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری جلسات مستمر مدیریت «النینو» و فصل بارندگی توسط مدیریت بحران اظهار کرد: خوزستان از آزمونهای بسیاری سرفراز بیرون آمده و انشاءالله از این آزمون نیز سربلند خارج خواهد شد.
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