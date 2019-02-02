دادستانهای ایالتهای آمریکا علیه فیس بوک تحقیق می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دادستان های ایالت های کنتیکت، ایلینویز، ماساچوست، نیویورک، نیوجرسی و کارولینای شمالی همگی قصد دارند این موضوع را مورد بررسی قرار دهند که فیس بوک چگونه داده های کاربران را مورد بررسی قرار می دهد.

علت اصلی آغاز این تحقیقات رسوایی مربوط به شرکت انگلیسی کمبریج آنالیتیکاست که با دسترسی بی اجازه به داده های خصوصی دهها میلیون نفر از کاربران فیس بوک از این اطلاعات برای بررسی احتمال رای آوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استفاده کرد.

قرار است مقامات ایالت های نام برده در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. اولین بار مقامات قضایی ایالت کنتیکت ایده یادشده را مطرح کردند و سپس مقامات ایالت های پنسیلوانیا و ایلینویز به آنها پیوستند تا مشخص شود فیس بوک تا چه حد برای حفاظت از داده های خصوصی کاربرانش جدیت دارد.

سپس گروه دومی با همکاری دادستان های ایالت های نیویورک، نیوجرسی و ماساچوست شکل گرفت تا آنها نقض قوانین عمومی را در این زمینه بررسی کنند.

علاوه بر مقامات قضایی ایالت های مختلف آمریکا، اف بی آی، کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا و کمیسیون فدرال تجارت امریکا نیز تحقیقات مشابهی را در مورد فیس بوک به جریان انداخته اند.