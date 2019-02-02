ادامه طرح چهل قلم با تجلیل از دو نویسنده در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح چهل قلم با تجلیل از جعفر ابراهیمی و مجید ملامحمدی از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور پاسداشت خدمات فرهنگی نویسندگان متعهد و انقلابی فردا یکشنبه ۱۴ بهمن درسالن اجتماعات کتابخانه عمومی محقق حلی تهران برگزار می‌شود.

طرح «چهل قلم» به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف افزایش آشنایی عموم مردم و مسئولان با نویسندگان در تمام استان‌های کشور با حضور شخصیت‌های برجسته، نویسندگان منتخب، اهالی فرهنگ و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود.

مراسم تجلیل از جعفر ابراهیمی و مجید ملامحمدی همراه با رونمایی از دو عنوان کتاب «از بهشت تا زمین» جعفر ابراهیمی و مجموعه ۱۲ جلدی «شاه فراری شده» مجید ملامحمدی همراه است.

این برنامه فردا یکشنبه، ۱۴ بهمن از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی محقق حلی شهر تهران واقع در میدان شوش، خیابان ری، قبل از پارک کوثر، نبش خیابان محمد یزدی، کتابخانه عمومی محقق حلی برگزار می‌شود.