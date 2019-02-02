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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب؛

ادامه طرح چهل قلم با تجلیل از دو نویسنده در تهران

ادامه طرح چهل قلم با تجلیل از دو نویسنده در تهران

طرح چهل قلم با تجلیل از جعفر ابراهیمی و مجید ملامحمدی در آستانه چهلمین فجر انقلاب اسلامی فردا یکشنبه ۱۴ بهمن توسط کتابخانه‌های عمومی استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح چهل قلم با تجلیل از جعفر ابراهیمی و مجید ملامحمدی از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور پاسداشت خدمات فرهنگی نویسندگان متعهد و انقلابی فردا یکشنبه ۱۴ بهمن درسالن اجتماعات کتابخانه عمومی محقق حلی تهران برگزار می‌شود.

طرح «چهل قلم» به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف افزایش آشنایی عموم مردم و مسئولان با نویسندگان در تمام استان‌های کشور با حضور شخصیت‌های برجسته، نویسندگان منتخب، اهالی فرهنگ و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود.

مراسم تجلیل از جعفر ابراهیمی و مجید ملامحمدی همراه با رونمایی از دو عنوان کتاب «از بهشت تا زمین» جعفر ابراهیمی و مجموعه ۱۲ جلدی «شاه فراری شده» مجید ملامحمدی همراه است.

این برنامه فردا یکشنبه، ۱۴ بهمن از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی محقق حلی شهر تهران واقع در میدان شوش، خیابان ری، قبل از پارک کوثر، نبش خیابان محمد یزدی، کتابخانه عمومی محقق حلی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4530957

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