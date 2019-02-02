برای اعتراض به قبوض جریمه رانندگی چه مدارکی نیاز است؟

سرهنگ احمد کرمی اسد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی به اعتراضات قبوض جرایم رانندگی ۲ مرحله‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس در مرحله اول رسیدگی غیرحضوری در واحدهای پلیس +۱۰ انجام می‌شود و در مرحله بعدی در صورت درخواست مجدد اعتراض، متقاضی باید به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی در سراسر کشور مراجعه کند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا تصریح کرد: کارت خودرو، شناسنامه خودرو و حضور مالک یا نماینده قانونی برای اعتراض به قبوض جرایم رانندگی الزامی است از سوی دیگر مراجعین حتما باید جهت اعتراض به تخلفات بومی یا ساکن منطقه باشند و یا پلاک خودرو آنها متعلق به استان مربوطه باشد.