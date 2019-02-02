۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

رانندگان جریمه شده بخوانند؛

برای اعتراض به قبوض جریمه رانندگی چه مدارکی نیاز است؟

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا مدارک مورد نیاز جهت اعتراض به قبوض جرایم رانندگی را اعلام کرد.

سرهنگ احمد کرمی اسد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی به اعتراضات قبوض جرایم رانندگی ۲ مرحله‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس در مرحله اول رسیدگی غیرحضوری در واحدهای پلیس +۱۰ انجام می‌شود و در مرحله بعدی در صورت درخواست مجدد اعتراض، متقاضی باید به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی در سراسر کشور مراجعه کند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا تصریح کرد: کارت خودرو، شناسنامه خودرو و حضور مالک یا نماینده قانونی برای اعتراض به قبوض جرایم رانندگی الزامی است از سوی دیگر مراجعین حتما باید جهت اعتراض به تخلفات بومی یا ساکن منطقه باشند و یا پلاک خودرو آنها متعلق به استان مربوطه باشد.

