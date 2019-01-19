این قدر پشت سرِ ماشین جلویی بوق نزنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نعمتی خواننده گروه موسیقی پالت از فرهنگ خاص رانندگی و قوانین خاص می گوید، چون باور دارد که فرهنگ رانندگی در ایران مخصوص همین کشور است و اگر یک فرد خارجی در ایران رانندگی کند قطعا تمام مدت متعجب خواهد شد! در ادامه این گپ‌وگفت را بخوانید:

چندسالگی گواهینامه گرفتید؟ رانندگی خودتان را چطور می بینید؟ محتاط؟ با سرعت؟

من درست در ۱۸ سالگی گواهینامه ام را گرفتم اما جزو افرادی نیستم که از همان اول رانندگی خوبی دارند، اوایل هم خیلی خوب رانندگی نمی‌کردم چون اصولا از آن دسته بچه هایی نبودم که رانندگی کردن را دوست دارند و تقریبا دو سال هم طول کشید تا خوب رانندگی کنم. اتفاقا در همان دو سال اول، دو بار هم تصادف کردم، یکی به خاطر زود از پارک در آمدن بود. اما بعد از این دوتا تصادف دیگر هیچ وقت تصادف نکردم برای همین فکر می کنم رانندگی ام بد نیست.

در جاده ها هم رانندگی می کنید؟

-چون عاشق سفر هستم، برای همین در جاده خیلی رانندگی کرده ام، پارسال همین روزها بود که به خاطر رونمایی از آلبوم، تمام کنسرت هایی را که در شهرستان ها گذاشته بودیم، خودم با ماشین رفتم و مسیرهایی که رفتم از تهران به رشت، اصفهان، شیراز و بندرعباس بود و بعد هم یک سفر چند روزه به قشم و اطراف آن داشتم. تمام این مسیرها را هم با ماشین خودم رفتم و دوباره به تهران برگشتم. تقریبا می توانم بگویم برای همین مسیرها حدود ۱۷ هزار کیلومتر رانندگی کردم.

تخلف هم داشته اید؟ بیشتر خلاف های رانندگی تان چه چیزی بوده؟

بله خلاف داشته ام. اگر بگویم، خلاف نداشتم دروغ گفته ام. مثلا چندین بار شده که وارد طرح ترافیک شده‌ام.

رانندگی بین خطوط را رعایت می کنید؟

بله و خیلی هم روی این موضوع حساس هستم؛ می توانم بگویم یکی از چیزهایی که خیلی توی رانندگی کلافه و عصبانی ام می کند همین مساله رانندگی نکردن بین خطوط است. خیلی وقت ها می بینم که راننده یک ماشین خیلی خونسرد درست روی خطوط رانندگی می‌کند و این واقعا برایم عجیب است، به همین دلیل خودم همیشه تلاش می کنم تا بین خطوط رانندگی کنم چون فکر می کنم این موضوع باعث ترافیک بیشتر می شود.

انتظارتان در رانندگی از مردم چه چیزی است؟

انتظار دارم که شهروندان قوانین را رعایت کنند، هرکسی به سهم خودش اگر کاری را که درست است، انجام بدهد، شک نداشته باشد که تاثیرگذار است و وضعیت رانندگی در کشور تغییر می کند و اوضاع و احوال خیابان های تهران و ایران قطعا بهتر می شود.

چه تخلف‌هایی در رانندگی هست که شما را کلافه یا عصبانی می کند؟

یکی که همان موضوع بین خطوط رانندگی کردن بود و یکی دیگر هم که به نظرم بی ربط به رانندگی و فرهنگ رانندگی نیست، پرت کردن آشغال از پنجره ماشین است. این که بعضی شهروندان خوراکی می خورند و پوست آن را توی خیابان می اندازند و هیچ وقت دلیل انجام این کار را نفهمیدم. خیلی وقت ها وقتی چنین صحنه ای را می بینم می روم به راننده آن ماشین تذکر می دهم.

یکی دیگر از تخلفاتی که خیلی عصبانی‌ام می کند، چراغ زدن یا بوق زدن پشت یک ماشین دیگر است. به هر دلیلی ممکن است ماشین جلویی نتواند تندتر رانندگی کند، این همه عجله کردن توی رانندگی را هم هیچ وقت نفهمیدم واقعا!

از وسایل حمل و نقل عمومی هم استفاده می کنید؟

بله. کل سال های دانشجویی با اتوبوس به دانشگاه می رفتم، از تهرانپارس با اتوبوس می رفتم آزادی چون دانشگاهم آنجا بود. حتی جالب است بگویم بعدها وقتی یک کنسرت در میدان آزادی داشتیم، من باز با بی ار تی به کنسرت رفتم، چون واقعا راه بهتری هم نبود یا باید با آژانس می رفتم که برای ما که تازه کار بودیم، هزینه خیلی زیادی داشت. با تاکسی هم که می رفتیم به ترافیک خیابان ها می خوردیم، برای همین بهترین راه تردد با بی ار تی بود.

به نظرتان بهترین و سریعترین راه برای حل مشکل ترافیک در کلانشهرهایی مثل تهران چیست و چه راهی برای بهبود فرهنگ رانندگی در کشور پیشنهاد می کنید؟

فکر می کنم سریعترین راه و بهترین راه برای رفع مشکل ترافیک، آگاهسازی مردم و مسئولان مربوط است. حل این مشکل غیرممکن نیست، ما اول باید کاری کنیم که این آگاهی و نیاز بهبود رانندگی در مردم‌ و مسئولین احساس شود، بعد برای حل آن راه های فرهنگی مختلفی پیاده کنیم. بهترین راه آگاهسازی مردم و مسئولان است. به نظر من، برای حل این موضوع متخصصان زیادی در کشورمان وجود دارند که می توانیم از آن ها کمک بگیریم اما وقتی این نیاز هنوز دیده نشده، نمی‌توانیم به دنبال بهبود وضعیت ترافیک باشیم.

در بی نظمی و ترافیک به نظرتان فقط مردم مقصر هستند یا مسئولان هم مقصرند؟

هم مردم مقصر هستند و هم مسئولان؛ همه ما مقصریم و نقشی در این مشکلات داریم و گفتم، فقط در صورتی این مشکل برطرف می شود که همه مردم و مسئولان عزمشان را برای برطرف کردن این معضل جزم کنند، اگر نه حل شدنی نیست. خیلی کشورها این مشکل را برطرف کرده‌اند و راه‌حل های زیادی برای حل آن وجود دارد، ما هم مثل همه دنیا می‌توانیم این مشکل را حل کنیم فقط باید بخواهیم که این کار انجام شود که تا الان متاسفانه نخواسته‌ایم.