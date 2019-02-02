به گزارش خبرگزاری مهر، سردار زینالعابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا، عصر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۴۰ هزار طرح عمرانی، زودبازده با رویکرد آب و اشتغال در روستاها و مناطق محروم کشور با شعار "دست در دست مردم، پنجه در پنجه شیطان" به صورت ویدیو کنفرانس اظهار کرد: مشکلات معیشتی بیشترین فشار را روی مردم محروم گذاشته است به طوریکه وقتی قیمت گوشت بالا میرود تاثیری روی دکتر، مهندس و غیره نمیگذارد ولی برای مردمی که با یارانه و حقوق کارگری زندگی خود را میچرخاند، تاثیرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در کشور کالا به اندازه وفور وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه مشکل اصلی در توزیع و رساندن آنها به دست مردم است، از اینرو باید سیستم و شبکهای درست برای توزیع اقلام تبیین شود.
فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به مسائل مختلف در رابطه با ساخت و ساز از جمله خانه محروم، کشاورزی، آب و برق روستایی، کشیدن جادههای دور افتاده، گفت: این مسائل با دست تمام مسوولان رخ میدهد که با همدلی و همافزایی جلو رفته که البته نقش خیران را نمیتوان نادیده گرفت.
وی بیان کرد: از ابتدای تیرماه سال ۹۷ با ۶۰۰ گروه جهادی در مناطق محروم کارهای ارزشمند انجام دادند و در کنار آنها مدیرکلها و مسوولان در اقصی نقاط استان میز خدمت در محل کار پیشبینی کردند که موجب پیوند مردم و مسوولان شد.
خرم اذعان داشت: ۲ هزار و ۲۵۰ پروژه سهم استان از ۴۰ هزار پروژه است که بخشی مرتبط به ابنیه، خانه محروم و غیره است.
وی ابراز کرد: در سالجاری تصمیم بر ساخت ۱۵۰ خانه محروم و تحویل آن توسط بسیجیان بود که الان این تعداد را به ۷۵۰ خانه کردهایم که در اسرع وقت تحویل داده میشود.
فرمانده سپاه عاشورا ایجاد کارگاههای اشتغال برای مناطق محروم از دیگر اقدامات مهم بسیج مستضعفین دانست و گفت: ۱۰۰ کارگاه در این راستا شروع به کار کردهاند.
وی ادامه داد: ۱۲۰ مورد پروژه در زمینه کشاورزی و پایه کشاورزی وجود دارد که در حال انجام است.
خرم، برنامهریزی برای طرح هادی ۳۰ روستا، آمادگی ۱۷ راه روستایی، ۷۰ مرکز سلامت، آبرسانی روستایی برای ۲۵ مورد، ساخت ۱۵ مدرسه روستایی، مرمت مساجد، معابر، راه مزارع را از دیگر اقدامات بسیج مستضعفین در طرح ۴۰ هزار طرح زودبازده دانست و گفت: این طرحها تا ۶ ماه آینده تکمیل شده و تحویل مردم داده میشود و به نوعی به مردم هدیه خواهد شد.
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