سپاه در مناطق محروم همدان ۱۰۴۰ پروژه عمرانی اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی ظهر شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی سپاه همدان که به صورت ویدئو کنفرانس و همزمان با ۴۰ هزار پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی توسط سپاه پاسداران در سطح کشور برگزار شد، عنوان کرد: این پروژه‌ها بیشتر برای عموم مردم در روستاها و شهرستان‌های مناطق محروم اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح ها عام المنفعه است و سهم همدان از ۴۰ هزار طرح‌ عمرانی زودبازده در عرصه محرومیت‌زدایی کشور یک‌هزار و ۴۰ پروژه است، گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته این پروژه ها در بازه زمانی ۴ تا ۶ ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان اینکه این طرح‌ها با اولویت ایجاد اشتغال و در زمینه آب و فاضلاب روستایی، آب کشاورزی، احیای قنوات، بازسازی مدارس، تشویق و ترغیب مردم در راستای فعالیت‌های اقتصادی مولد و واگذاری تسهیلات عملیاتی می شود، افزود: از یک‌هزار و ۴۰ طرح ۴۳۷ مورد در حال احداث و ۶۰۳ طرح در حال تکمیل و بهسازی است.

سردار مجیدی با تاکید بر لزوم حمایت نهادها و دستگاه‌های دولتی از اجرای این پروژه‌ها، ابراز امیدواری کرد: این طرح‌ها با کمک مدیران دستگاه‌های دولتی هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه اگر هماهنگی، همدلی و وفاق در مدیران استان همدان بیشتر شده و در راستای هم‌افزایی و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی در استان قدم برداشته شود نتایج اثربخشی برای مردم و جامعه ممکن خواهد شد، گفت: خدمت رسانی مردم برای رسیدن به آینده ای روشن امری ضروری است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت بزرگداشت دهه فجر شعار چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران را «افتخار به گذشته و نگاه به آینده» عنوان کرد و گفت: مردم در پشت سر گذاشتن ۴۰ سال عزت و افتخار نقش مهمی ایفا کردند و حضور مردم موجب پیروزی و تداوم انقلاب شد.