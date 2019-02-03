به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، تعدادی از رسانه های فرانسه در گزارش های جداگانه امروز خود به موضوع تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای برگزاری همه پرسی درباره جلیقه زردها پرداختند.

از آنجایی که انتخابات پارلمانی در فرانسه در تاریخ ۲۶ ماه می (۵ خرداد ۹۸) برگزار می شود، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این کشور در نظر دارد همه پرسی با موضوع جلیقه زردها را در حاشیه این انتخابات رقم بزند.

منابع دولتی و رسانه ای فرانسه در گزارشی اعلام کردند که هدف رئیس جمهوری این کشور از برگزاری همه پرسی راهی برای خروج از بحران جلیقه زردها خواهد بود.

گفتنی است روز گذشته معترضین به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه، در دوازدهمین شنبه متوالی بار دست به اعتراض زدند.