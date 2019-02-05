کارکرد اجتماعی هیئات‌ مذهبی تقویت شود/ وحدت لازمه حفظ نظام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری شامگاه دوشنبه در نشست شورای هیئت‌های مذهبی استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی در شاهرود بابیان اینکه در جشن‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه اذعان داریم که هیئت‌های مذهبی در پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری آن نقشی اساسی داشتند، تأکید کرد: در سال‌های دهه ۵۰ مسجدی‌ها و هیئتی‌ها بودند که به خیابان می‌آمدند و حکومت شاهنشاهی را ساقط کردند و در این چهار دهه نیز در همه صحنه‌ها حضور داشتند که خنثی سازی قائله گنبد، توطئه‌های داخلی، خارجی و خصوصاً فتنه‌هایی که در سال‌های اخیر شکل‌گرفته نمونه آن‌ها است.

وی بابیان اینکه ۴۰ سالگی آغاز بلوغ و شور است و لذا باید برنامه‌های ویژه‌ای برای پیش‌روی انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کنیم، افزود: با همه کاستی‌هایی که وجود دارد نقش هیئت‌های مذهبی بسیار حساس است و امروز حیات نظام به حضور هیئت‌های مذهبی و مردم است.

وحدت حول محور ولایت فقیه، لازمه ادامه حیات انقلاب اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به همزمانی دهه مبارک فجر با ایام فاطمیه اشاره و بر ضرورت رعایت شأن آن تاکید کرد و گفت: هیئت‌های مذهبی باید در برگزاری مراسم ایام فاطمیه و همچنین دهه فجر هوشیار باشند، همچنین نقش نظارتی شورای هیئات مذهبی در این راستا باید تقویت شود.

شکری بابیان اینکه هیئت‌های مذهبی می‌توانند در کنار برگزاری مراسم فاطمیه از بنرها و پارچه نوشته‌هایی با مضامین انقلاب اسلامی نیز به‌خوبی استفاده کنند، ابراز کرد: یکی دیگر از انتظارات ما از هیئت‌های مذهبی حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن است که می‌تواند در مجامع عمومی نشان‌گر نقش ویژه تشکل‌های دینی درصحنه‌های مختلف باشد.

وی افزود: دیگر انتظار ما از هیئات مذهبی حضور پرشور در تمامی مراسم انقلاب اسلامی شامل یادواره‌های شهدا، همایش‌ها، برنامه‌های ویژه این ایام شامل آئین مذهبی، فرهنگی و ... است که باید پرشورتر از سال گذشته انجام شود.

برگزاری مراسم پرچم‌داران فاطمی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه همایش بزرگ پرچم‌داران فاطمی در ۴۰سالگی انقلاب اسلامی با حضور هیئات مذهبی برگزار می‌شود، گفت: شورای هیئات مذهبی برای حضور پرشور و مطلوب مردم در این مراسم برنامه‌ریزی کند.

شکری با اشاره به‌ضرورت ارائه عملکرد و اخبار فعالیت‌های هیئات مذهبی بیان کرد: معرفی و شناساندن شهدا و جانبازان هیئات، انعکاس اخبار جلسات، همایش‌ها، برنامه‌ها و ... می‌تواند با طراحی یک وبسایت و یا رسانه‌های دیجیتال به نحوی ویژه مد نظر هیئت‌های مذهبی قرار گیرد تا در زمینه تبلیغ شعائر دینی نیز بتوانند موفق عمل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از جوانان و ظرفیت‌های ایشان در تبلیغ دین و بیان گزارش عملکرد هیئات مذهبی، گفت: یکی از رسالت‌های هیئات مذهبی بهره‌گیری مطلوب از توانمندی قشر جوان در بخش‌های مختلف است.