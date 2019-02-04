به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن که با تیم ملی عراق در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا از مسابقات حذف شد با تاخیر یک هفته ای در تمرینات پرسپولیس حاضر شد تا باعث ناراحتی و دلخوری برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان شود.

برانکو به رسن اعلام کرده بود هفته گذشته باید در تمرینات پرسپولیس حاضر شود اما هافبک تیم ملی عراق مشکلات اداری درخصوص گذرنامه و ویزای کارش برای سفر به ایران را بهانه ای برای تاخیر خود اعلام کرد. با این حال سرمربی پرسپولیس اسم وی را به باشگاه داده است تا برخورد قاطعی با رسن شود.

از این رو هافبک ملی پوش پرسپولیس برای اینکه با تنبیه کمتری از سوی برانکو و باشگاه روبرو شود سراغ سیدجلال حسینی رفت تا بلکه کاپیتان سرخ ها واسطه شود و رسن را ببخشند.

سیدجلال حسینی که معمولا مشکلات بازیکنان این تیم را به کادرفنی و مدیریت باشگاه منتقل می کند به رسن هم اعلام کرده که نباید دیرتر از همیشه به تمرینات اضافه می شد. با این حال کاپیتان پرسپولیس قرار است در خصوص این موضوع با کادرفنی سرخ ها گفتگو کند.