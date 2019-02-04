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۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۴

بعد از دلخوری برانکو ایوانکوویچ؛

کاپیتان پرسپولیس واسطه بخشش بشار رسن می‌شود

کاپیتان پرسپولیس واسطه بخشش بشار رسن می‌شود

هافبک ملی پوش پرسپولیس به دلیل غیبت در تمرینات هفته گذشته این تیم با غضب برانکو ایوانکوویچ روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن که با تیم ملی عراق در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا از مسابقات حذف شد با تاخیر یک هفته ای در تمرینات پرسپولیس حاضر شد تا باعث ناراحتی و دلخوری برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان شود.

برانکو به رسن اعلام کرده بود هفته گذشته باید در تمرینات پرسپولیس حاضر شود اما هافبک تیم ملی عراق مشکلات اداری درخصوص گذرنامه و ویزای کارش برای سفر به ایران را بهانه ای برای تاخیر خود اعلام کرد. با این حال سرمربی پرسپولیس اسم وی را به باشگاه داده است تا برخورد قاطعی با رسن شود.

از این رو هافبک ملی پوش پرسپولیس برای اینکه با تنبیه کمتری از سوی برانکو و باشگاه روبرو شود سراغ سیدجلال حسینی رفت تا بلکه کاپیتان سرخ ها واسطه شود و رسن را ببخشند.

سیدجلال حسینی که معمولا مشکلات بازیکنان این تیم را به کادرفنی و مدیریت باشگاه منتقل می کند به رسن هم اعلام کرده که نباید دیرتر از همیشه به تمرینات اضافه می شد. با این حال کاپیتان پرسپولیس قرار است در خصوص این موضوع با کادرفنی سرخ ها گفتگو کند.

کد مطلب 4532900

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
      0 1
      پاسخ
      شما آقای برانکو هنوز با بازیکن سالاری و حاشیه درگیری، جلال حسینی رو واسطه میکنی که بشار رسن رو برگردونه؟! بعد با این وضعیت چشم دوختی به تیم ملی؟!

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