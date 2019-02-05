بلیت سینماهای حوزه هنری اصفهان در دهه فجر نیم بها شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی حسینی مدیر سینماهای حوزه هنری در استان اصفهان گفت: با آغاز دهه فجر طرح بلیت نیم بها را در همه سینماهای حوزه هنری در اصفهان اجرا کردیم. با استقبال از این طرح فروش سینماها رقم قابل توجهی صعود داشته است. به عنوان مثال در پردیس «ساحل» شاهد رشد ۳ برابری مخاطبان با توجه به اجرای این طرح بودیم. طرح بلیت نیم بها که به مناسبت دهه فجر اجرا شده تا ۲۲ بهمن ماه ادامه دارد.

وی درباره استقبال از پردیس «ساحل» که با ۹ سالن به تازگی کار خود را آغاز کرده است، توضیح داد: خوشبختانه با توجه به فصل زمستان و پس از آن شروع جشنواره فیلم فجر، فروش و استقبال از فیلم‌ها به مرور بهتر شده است، با برنامه‌هایی که برای این پردیس داریم، شاهد افزایش مخاطبان در ماه های آینده خواهیم بود. کافه سینمای این پردیس که محیطی منحصر به فرد است این روزها فیلم «بمب، یک عاشقانه» را نمایش می‌دهد و مردم این فضای متفاوت برای فیلم دیدن را بسیار دوست دارند. قرار است در این فضا، نمایش اجرا شود، شاهنامه‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی متنوع دیگری هم داشته باشیم.

مدیر سینماهای حوزه هنری در استان اصفهان از پخش برنامه «هشت بهشت» از این سینما خبر داد و گفت: برنامه فرهنگی «هشت بهشت» که از برنامه‌های پربیننده شبکه استانی است استودیویی در کافه سینمای «ساحل» دارد و برنامه چند هفته از این کافه روی آنتن می‌رود. با یک برنامه زنده دیگر هم رایزنی کرده‌ایم که پخش آن، هفته‌های آینده از این سینما آغاز شود.

حوزه هنری در استان اصفهان صاحب سینماهای «فلسطین»، «سپاهان»، پردیس «چهارباغ»، پردیس «ساحل»، سینما «بهمن» خوراسگان، «یاسمن» شاهین شهر، «بهمن» کاشان، «بهار» گز، «فرهنگ» میمه و «فرهنگ» فولادشهر است.