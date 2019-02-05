واجدین قانون جریمه مشمولان غایب تا پایان سال ۹۷ تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی با اشاره به اینکه واجدین شرایط قانون جریمه مشمولان غایب می بایست تا پایان سال ۹۷ تعیین تکلیف شوند، اظهارکرد: با توجه به اینکه قانون جریمه مشمولان غایب در قانون بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته نشده است، لذا تسهیلاتی درخصوص پرداخت مبلغ جریمه، برای این دسته از مشمولان در نظر گرفته شده که بتوانند با ثبت درخواست خود تا پایان سال جاری، وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

وی گفت:متقاضیان در صورت ثبت درخواست خود تا پایان سال ۹۷ می توانند از تسهیلات اقساطی برخوردار شوند .

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه با هماهنگی های صورت گرفته این امکان فراهم شده تا مبلغ جریمه در سال ۹۸ به صورت اقساط پرداخت شود، افزود :مشمولانی که تمایل به پرداخت اقساطی مبلغ جریمه دارند، می بایست مبلغ قسط اول را در سال ۹۷ پرداخت کرده و مابقی مبلغ جریمه را به صورت ۱۲ قسط تا پایان سال ۹۸ پرداخت کنند.

سردار کریمی اظهارداشت: مشمولانی که بیش از ۸ سال غیبت دارند تنها تا پایان سال جاری برای بهره مندی از این قانون مهلت دارند و روزهای باقی مانده سال ۹۷ فرصت خوبی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی آنان است.

وی خاطرنشان کرد:متقاضیانی که در ماه های گذشته درخواست خود را از طریق دفاتر(پلیس+۱۰) ثبت کرده ولی موفق به پرداخت مبلغ جریمه نشده اند، می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند و کل مبلغ جریمه را به صورت قسطی با رعایت شرایط فوق پرداخت کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه مبلغ جریمه تغییر نکرده است؛ گفت:مبلغ جریمه با توجه به مقطع تحصیلی مشمولان غایب متفاوت بوده و برای مدرک تحصیلی زیردیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، کارشناسی ۲۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون تومان، دکترای پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترای غیر پزشکی ۴۰ میلیون تومان، پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان در نظرگرفته شده و به ازای هر سال غیبت مازاد برهشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه می شود، همچنین مشمولان متاهل و دارای فرزند نیز از ۵ درصد تخفیف برخوردار می شوند .

جانشین سازمان وظیفه عمومی بیان داشت:ایجاد تسهیلات برای پرداخت اقساطی مبلغ جریمه فرصتی است برای مشمولانی که در خصوص پرداخت مبلغ جریمه با مشکل مواجه هستند که بتوانند با پرداخت قسطی مبلغ تعیین شده وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

شایان ذکر است: متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان به نشانی @sarbazvazifeh از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.