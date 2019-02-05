ظرفیت تولید برق کشور ۱۶.۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری امروز در مراسم افتتاح پروژه های شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: مقایسه صنعت برق در شرایط کنونی نسبت به ابتدای انقلاب نشان دهنده رشد و توسعه این صنعت است، به این ترتیب که ظرفیت نصب شده برق در ابتدای انقلاب ۷ هزار و ۲۴ مگاوات بود که اکنون ظرفیت ۸۰ هزار و ۳۰۰ مگاواتی را نیز رد کرده ایم که نشان از رشد ۱۶.۵ درصدی این حوزه دارد.

وی ادامه داد: پیک مصرف برق در ابتدای انقلاب اسلامی ۳ هزار و ۴۸۰ مگاوات بود که اکنون به ۵۷.۹۷ مگاوات رسیده است.

به گفته این مقام مسئول، میانگین رشد سالانه مصرف برق ۵ درصد معادل ۳ تا ۴ هزار مگاوات است، این در حالی است که سال گذشته ۵ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که به دلیل کاهش ارتفاع آب پشت سدهای برقآبی بوده است.

معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو تصریح کرد: میزان پیک مصرف برق در ایران ۵۷ هزار مگاوات است که از این میزان ۲۳ هزار مگاوات آن مربوط به مصرف تجهیزات سرمایشی است، رقمی معادل پیک مصرف کشورهای همسایه.

به گفته حائری، ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای احداث و ایجاد ظرفیت ۲ تا ۳ هزارمگاواتی نیروگاه نیاز است.