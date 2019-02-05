محرومیت زدایی ثمره نظام جمهوری اسلامی است/ کارشناسی منطقه محروم

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: فعالیت های قرارگاه های محرومیت زدایی همگام با مردم و برای مردم است و رویکرد ما در ارائه خدمات در این قرارگاه حفظ کرامت انسانی افراد است.

وی با تشریح تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی احمدبن موسی(ع) اظهار داشت: در راستای سیاستهای کلی سپاه، مبنی بر حوزه محرومیت زدایی و رسیدگی به حال مردم ، و همچنین به جهت وظیفه ذاتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسیدگی به حال مردم در همه ابعاد دارد، بنا بر این شد که از سال قبل و حسب نگاه فرماندهی سپاه فجر سردار غیاثی، مجموعه ای با عنوان قرارگاه احمدبن موسی(شهید اسکندری) و ستادی تحت عنوان صیانت از سومین حرم اهل بیت(ع) با حضور مدیران ارشد استان در شهر شیراز تشکیل شود.

امیری نژاد افزود: با بررسی در مناطق خاص شیراز، و نظر به بیانات مقام معظم رهبری در سفر به شیراز و نامگذاری این شهر به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)، و اینکه یکی از مولفه های سومین حرم اهل بیت که طی سالهای گذشته نیز صورت گرفته بوده و اکنون به صورت خاص و ویژه رسیدگی به حال مردم در این شهر بود؛ عمل به وعده نسبت به تعهدی که به مردم داشتیم، بعد از با بازدید جانشین محترم فرمانده کل سپاه، سردار سلامی داشتند، و پس از حضور ایشان و پیگیری های فرماندهان سپاه استان و امروز در شهر شیراز، قرارگاه اجتماعی احمدبن موسی(ع) به هدف رسیدگی به حال مردم مناطق محروم و کمتربرخوردار شیراز داریم.

امیری نژاد تصریح کرد: با توجه به طرح های پیش نویس برای این قرارگاه که توسط دانشگاهیان و محققین و مجموعه های مختلف ذی صلاح تهیه شده، ۱۵ منطقه به عنوان پایلوت فعالیت مرکزی انتخاب شده و در این مناطق، در همه زمینه ها فعالیت می کنیم و اثرات فعالیت در این مناطق، قطعا به مناطق دیگر شهر هم برمی گردد. در طرح توسعه در سال های بعد به مناطق دیگر هم خواهیم رسید.

امیری نژاد خاطرنشان کرد: همه عشق و افتخار ما این است که در تمام یک سال و چندماه گذشته گمنام کار کردیم، اما امروز در آستان دهه فجر و چهل سالگی انقلاب اسلامی، جا دارد به مردم عزیزمان این نوید را بدهیم که فرزندان شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودشان را نگران و ملزم میدانند که به حال مستضعفین جامعه رسیدگی کنند. کما اینکه پیام امام راحل(ره) و انقلاب اسلامی هم همین بوده است.

معاون محرومیت زدایی قرارگاه احمدبن موسی(ع) افزود: قرارگاه احمدبن موسی(ع) در قالب سرفصل های مختلف بهداشتی- درمانی، آموزشی- فرهنگی، حوزه های ورزش، عملیاتی و اجرایی، و به ویژه حوزه های محرومیت زدایی برنامه هایی را اجرا کرده است و مناطقی هم به عنوان مناطق پایلوت در ۱۵ نقطه شهر مشخص شده است. این مناطق، در ادوار گذشته کمتر برخوردار بوده اند.

وی با بیان اینکه تا امروز در بحث بهداشت و درمان با راه اندازی بیمارستان های صحرایی و درمانگاه های فصلی اتفاقات خوبی افتاده است اظهار داشت: ما برای رسیدگی به حال مردم، در دو بخش اقدامات عمرانی و غیر عمرانی در حوزه محرومیت زدایی مشغول به فعالیت شدیم.

امیری نژاد یادآور شد: در بحث عمرانی، ۱۷ سرفصل در دستور کاری ماست: احداث، تکمیل و مرمت مسجد، مرمت و ساخت منزل محرومین، ساخت خانه عالم، احداث مدرسه، تکمیل گلزار شهدا، تکمیل یا احداث مجتمع های فرهنگی مذهبی، احداث درمانگاه، کارگاه های اشتغالزایی و زمین ورزشی روباز و...

به گفته وی، یکی از مسائل بسیار مهم مدنظر در دستور کار، کارگاه های اشتغالزایی پایدار متصل به بازار است چرا که اگر اشتغال پایدار داشته باشیم، بسیاری از معضلات اجتماعی هم از بین می رود. بنابراین به این سمت رفتیم که کارگاههای اشتغالزایی زودبازده متصل به بازار داشته باشیم چون بعضی وقت ها برنامه هایی انجام شده، اما چون متصل به بازار نبوده، بعد از مدتی به ورشکستگی خورده است.

معاون محرومیت زدایی قرارگاه احمدبن موسی(ع) با خاطرنشان کردن اینکه در این مناطق به صورت کلی پیش بینی ۱۲۰ کارگاه اشتغالزایی را انجام داده ایم تصریح کرد: با افتخار می گویم در عمر یک ساله این قرارگاه، ۳۱ مسجد بازسازی شده، ۱۴۷باب منزل مرمت شده با ارزش تقریبی ۱۰میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال اعتبار مستقیم هزینه شده غیر از استفاده از ظرفیت خیرین و گروه های جهادی.

امیری نژاد با اعلام اینکه تا کنون همچنین ۶ خانه عالم در این مناطق احداث شده است تأکید کرد: سرجمع اقدامات ما در حوزه عمرانی، ۴۰۰ پروژه در قالب پروژه های محرومیت زدایی است که به مردم تقدیم شده است.

وی در ادامه به فعالیت های این قرارگاه در حوزه غیر عمرانی، اشاره کرد و گفت: در این حوزه اقدام خوب و بزرگی که انجام شده، این افتخار است که تا پایان سال یک هزار سری جهیزیه به ارزش تقریبب ۶میلیارد تومان را به مردم این مناطق تقدیم خواهیم کرد.

وی یکی دیگر از فعالیت ها در اهداف و رویه سپاه را بحث تحکیم بنیان خانواده است دانست و افزود: در این زمینه نمایشگاه دایمی ازدواج آسان و اختصاص فضایی در فروشگاه سپاه فجر استان در شیراز برپا شده است که بازدید و خرید این بسته های ویژه جهیزیه در این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

معاون محرومیت زدایی قرارگاه احمدبن موسی(ع) اظهار داشت: در این نمایشگاه برای زوجین جوان برای تهیه ۱۷ قلم لوازم خانگی با عنوان بسته های مختلف جهیزیه با اسامی ذکر شده در نمایشگاه ، با محصولات ایرانی فراهم شده با قیمت های استثنائی فراهم شده است.

امیری نژاد، هفت هزار بسته معیشتی به ارزش تقریبی هر بسته ۲۰۰ هزار تومان هم در یک سال گذشته بین مردم نیازمند این مناطق و همچنین البسه و همچنین ۵هزار بسته لوازم التحریر در مهرماه توزیع شده است، و نیز توزیع بسته های ورزشی در شش ماه گذشته از دیگر اقدامات این قرارگاه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در توزیع این بسته ها، حفظ کرامت انسانی افراد برای ما خیلی مهم بوده است و حتی متحدالشکل خرید نکرده ایم و نیز در ساعات خاصی از شبانه روز که در دید عموم نباشد و همجنین مزاحم افراد هم نباشیم، به در منزل افراد تقدیم شده است.

امیری نژاد در ادامه به همکاری با دستگاه ها و ارگانهای دولتی دیگر اشاره کرد و گفت: به لحاظ اینکه بتوانیم با دستگاه ها هم افزایی داشته باشیم و به این ترتیب اقدامات بهتری انجام دهیم، با بعضی از دستگاه ها تفاهم نامه هایی(کمیته امداد و اداره کل بهزیستی و ..) منعقد کرده ایم و سعی مان بر این است که با بسیج همه دستگاه ها و امکانات و خدمات دولتی خدمات وسیعی داشته باشیم. دستگاه های زیادی در این زمینه پای کار آمدند.

قرارگاه های محرومیت زدایی سپاه پاسداران یک مجموعه فعال و پویا است که در راستای محرومیت زدایی از مناطق کمتربرخوردار تشکیل شده اند و در استان فارس ۳۶ دستگاه اجرایی مربوط با هدف ارائه خدمات مطلوب به مردم مناطق محروم، با این قرارگاه همکاری می کنند.