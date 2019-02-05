به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راپلر، «مارتین گریفیتس»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن همزمان با آغاز دور جدیدی از گفتگوها میان گروه‌های یمنی در اردن، نسبت به دستیابی به صلح ابراز امیدواری کرد.

گریفیتس هدف از این گفتگوها را پیگیری موضوع تبادل زندانیان عنوان کرد و افزود که امیدوار است دو طرف بر سر تبادل زندانیان در مذاکرات پیش رو در اردن به نتیجه برسند.

پیش از این یک مقام ارشد صلیب سرخ بین‌الملل اعلام کرده بود که گروه‌های یمنی در مذاکرات خود تا کنون یک فهرست ۸ هزار نفری را برای مبادله زندانیان ارائه داده‌اند، اما هیچکدام از طرف‌ها هنوز نتوانسته‌اند هویت این اسامی را بصورت کامل تائید کنند.

مذاکرات فعلی گروه‌های یمنی در اردن در ادامه مذاکراتی است که اواخر سال میلادی گذشته یعنی کمتر از دو ماه پیش با میانجی‌گری سازمان ملل در سوئد دنبال شده بود، هرچند این مذاکرات هنوز به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا نکرده است.