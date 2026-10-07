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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

تشدید نظارت بر نانوایی‌های شاهرود؛ ارتقای کیفیت نان در اولویت است

تشدید نظارت بر نانوایی‌های شاهرود؛ ارتقای کیفیت نان در اولویت است

شاهرود- رئیس جهاد کشاورزی شاهرود از اجرای طرح تشدید نظارت بر نانوایی‌های این شهرستان خبر داد و گفت: کیفیت نان و رعایت حقوق مصرف کنندگان در اولویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از خبازی های شهرستان شاهرود از اجرای طرح تشدید نظارت و گشت مشترک بازرسی از واحدهای نانوایی در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: این گشت مشترک با هدف نظارت مستقیم بر عملکرد واحدهای نانوایی های شهرستان شاهرود و با حضور کارشناسان امر انجام می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود گفت: نانوایی های شهرستان از نظر موجودی آرد، وزن چانه، ساعات پخت، قیمت و توزیع نان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

غریب مجنی با بیان اینکه پیگیری شکایت های مردمی هم از جمله بخش های این طرح نظارتی است، ابراز داشت: با متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت.

وی افزود: تعزیرات، صنعت معدن تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی از جمله اعضای حاضر در این گشت های نظارتی هستند، افزود: تشدید نظارت بر تامین نان و صیانت از حقوق مصرف کنندگان هدف این طرح نظارتی است.

کد مطلب 6970621

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