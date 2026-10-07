به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از خبازی های شهرستان شاهرود از اجرای طرح تشدید نظارت و گشت مشترک بازرسی از واحدهای نانوایی در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: این گشت مشترک با هدف نظارت مستقیم بر عملکرد واحدهای نانوایی های شهرستان شاهرود و با حضور کارشناسان امر انجام می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود گفت: نانوایی های شهرستان از نظر موجودی آرد، وزن چانه، ساعات پخت، قیمت و توزیع نان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

غریب مجنی با بیان اینکه پیگیری شکایت های مردمی هم از جمله بخش های این طرح نظارتی است، ابراز داشت: با متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت.

وی افزود: تعزیرات، صنعت معدن تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی از جمله اعضای حاضر در این گشت های نظارتی هستند، افزود: تشدید نظارت بر تامین نان و صیانت از حقوق مصرف کنندگان هدف این طرح نظارتی است.