امروز آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت انتخاب واحد نیسمال اول سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵؛ برای آخرین بار امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به پایان می رسد.
حذف و اضافه صرفاً برای دانشجویانی امکانپذیر است که در مهلت مقرر انتخاب واحد کرده باشند و دانشجویانی که انتخاب واحد نکنند، امکان انتخاب واحد در حذف و اضافه را نخواهند داشت.
در مرحله حذف و اضافه؛ حداکثر امکان اضافه کردن چهار درس و حذف چهار درس فراهم خواهد بود.
دانشگاه پیام نور از دانشجویان خواست در مهلت تعیینشده نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند؛ این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
نظر شما