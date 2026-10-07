امروز آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت انتخاب واحد نیسمال اول سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵؛ برای آخرین بار امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به پایان می رسد.

حذف و اضافه صرفاً برای دانشجویانی امکان‌پذیر است که در مهلت مقرر انتخاب واحد کرده باشند و دانشجویانی که انتخاب واحد نکنند، امکان انتخاب واحد در حذف و اضافه را نخواهند داشت.

در مرحله حذف و اضافه؛ حداکثر امکان اضافه کردن چهار درس و حذف چهار درس فراهم خواهد بود.

دانشگاه پیام نور از دانشجویان خواست در مهلت تعیین‌شده نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند؛ این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.