  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

تندبادهای لحظه‌ای و گردوغبار محلی در انتظار خوزستان

تندبادهای لحظه‌ای و گردوغبار محلی در انتظار خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی امروز و فردا تندبادهای لحظه‌ای و گردوغبار محلی در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

محمود سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز و فردا همچنان در ارتفاعات استان احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعدوبرق وجود دارد.

وی افزود: سرعت وزش باد طی امروز و فردا به‌ویژه بعدازظهر در نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود که سبب برخاستن گردوغبار محلی می‌شود.

سبزه‌زاری با اشاره به افزایش رطوبت و دما تصریح کرد: جریانات مرطوب جنوبی طی صبحگاه چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد و روند افزایش ملایم دما نیز تا روز چهارشنبه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت دریایی بیان کرد: شمال خلیج‌فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج است.

وی با اشاره به ثبت دمای ایستگاه‌ها در شبانه‌روز گذشته گفت: امیدیه با ۴۱.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با ۲۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند. همچنین بیشینه و کمینه دمای اهواز نیز به ترتیب ۳۸.۹ و ۲۸.۲ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6970538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها