محمود سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز و فردا همچنان در ارتفاعات استان احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعدوبرق وجود دارد.

وی افزود: سرعت وزش باد طی امروز و فردا به‌ویژه بعدازظهر در نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود که سبب برخاستن گردوغبار محلی می‌شود.

سبزه‌زاری با اشاره به افزایش رطوبت و دما تصریح کرد: جریانات مرطوب جنوبی طی صبحگاه چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد و روند افزایش ملایم دما نیز تا روز چهارشنبه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت دریایی بیان کرد: شمال خلیج‌فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج است.

وی با اشاره به ثبت دمای ایستگاه‌ها در شبانه‌روز گذشته گفت: امیدیه با ۴۱.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با ۲۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند. همچنین بیشینه و کمینه دمای اهواز نیز به ترتیب ۳۸.۹ و ۲۸.۲ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.