محمود اکبری فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر بیان کرد: حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ با تدبیر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی به‌منظور حمایت از اقشار کم‌برخوردار در بانک های ملی سراسر کشور افتتاح شد که این نهاد همچنان با قوت مسیر خدمت‌رسانی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به فلسفه وجودی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر تأمین مسکن محرومان و جامعه هدف در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، گفت: بنیاد مسکن توسعه همه‌جانبه روستاها را در دستور کار دارد و پایه و اساس آن، طرح هادی است که مدیریت کاربری‌ها، کنترل ساخت‌وسازها و ساماندهی معابر را در سطح روستاها بر عهده دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان افزود: در حال حاضر در استان دو هزار و ۲۲۸ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که همه آن‌ها دارای طرح هادی مصوب هستند.

اکبری‌فضلی به روند قانونی ساخت‌وساز در روستاها اشاره و عنوان کرد: بنیاد مسکن پس از تهیه نقشه و همکاری با دهیاران برای صدور پروانه ساختمانی، متقاضیان را برای دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله، سود پنج درصد و سه سال دوره تنفس به بانک‌های عامل معرفی می‌کند. پس از اتمام عملیات ساخت، سند مالکیت واحدهای مسکونی و تجاری نیز توسط این بنیاد صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه دو اقدام شاخص با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه خوزستان در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: یکی از این کارها تصویب حدود ۱۴ طرح گردشگری در روستاهای استان بوده که برخی اجرایی شده و مابقی به‌زودی عملیاتی خواهند شد. همچنین برای تقویت تولید و اشتغال‌زایی، موضوع منظومه روستایی در چهار شهرستان در حال پیگیری است که به‌زودی جهت تصویب نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به آمار عملکرد یک سال اخیر بیان کرد: در حال حاضر از مجموع پنج هزار و ۷۰ روستای استان، چهار هزار روستا فعال و دارای سکنه هستند. در یک سال گذشته ۴۰۰ طرح هادی تهیه و بازنگری شده و اجرای طرح هادی در این روستا نیز در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایی ۹۰ روستا تاکنون به پایان رسیده است.

اکبری فضلی در خصوص منابع مالی اظهار کرد: در یک سال گذشته بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی، قیر رایگان، اعتبارات استانی و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت ملی نفت، به‌منظور بهسازی معابر و بازنگری طرح‌های هادی جذب و هزینه شده است. همچنین در این مدت ۱۳ هزار جلد سند روستایی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر صادر و به مالکان تقدیم شد.

وی با تأکید بر اهمیت مقاوم‌سازی مسکن روستایی گفت: از مجموع ۲۲۷ هزار واحد مسکونی در خوزستان که نیازمند نوسازی بودند، به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی از سال ۸۴ تاکنون ۱۰۰ هزار واحد مقاوم‌سازی و احداث شده است. در یک سال اخیر نیز چهار هزار و ۵۰۰ واحد به بانک‌ها معرفی و عقد قرارداد شده که از این تعداد، حدود دو هزار واحد با کمک نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد به اتمام رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ضمن قدردانی از تعامل و همکاری استاندار، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و نمایندگان مجلس در مسیر تأمین اعتبار و پیشبرد پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن عنوان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری چهار هزار واحد جدید به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد.