۴۴۸ واحد نهضت ملی مسکن در دهه فجر به متقاضیان تحویل داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی در پنجمین جلسه شورای مسکن استان در محل استانداری زنجان، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل در حوزه طرح‌های حمایتی مسکن ،اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان اجرای یک هزار و ۲۷۱ واحد مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را بر عهده دارد که تاکنون ۵۰۰ واحد آن تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۷۱ واحد از این پروژه‌ها در دست اجراست که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۴۴۸ واحد از این تعداد تا دهه فجر انقلاب اسلامی آماده بهره‌برداری و تحویل متقاضیان خواهد شد.

مقاوم‌سازی ۶۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان زنجان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در ادامه با اشاره به برنامه‌های بنیاد در حوزه مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی گفت: در استان زنجان ۹۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی روستایی وجود دارد که تاکنون حدود ۶۱ هزار واحد مقاوم‌سازی شده است.

موسوی با بیان اینکه ۶۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان مقاوم‌سازی شده‌اند، افزود: این میزان بالاتر از میانگین کشوری ۵۳ درصدی است و نشان‌دهنده عملکرد مطلوب استان در زمینه مقاوم‌سازی مساکن روستایی است.

وی همچنین به تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن برای دهک‌های یک تا چهار در مناطق روستایی و شهری اشاره کرد و گفت: این تسهیلات علاوه بر مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی، در شهرها نیز برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده قابل استفاده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، درباره روند دریافت تسهیلات مقاوم‌سازی در شهرها نیز توضیح داد: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، مشکلی وجود ندارد و در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز متقاضیان می توانند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه کنند.

موسوی افزود: پروانه ساخت برای اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی در این چارچوب به‌صورت رایگان صادر می‌شود و متقاضیان پس از دریافت مجوز می‌توانند مراحل مقاوم‌سازی واحد مسکونی خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۷۵۵ فقره تسهیلات در این بخش به تصویب رسیده که از این تعداد، ۲ هزار و ۲۸۹ فقره به بانک معرفی شده که ۷۱۲ فقره از آن، منجر به عقد قرارداد با بانک شده است؛ به این ترتیب حدود ۳۱ درصد پرونده‌های معرفی‌شده به بانک به مرحله عقد قرارداد رسیده‌اند.

آغاز ساخت ۲۰۱ واحد «خانه امید» در استان زنجان

موسوی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به طرح مسکن محرومان گفت: این طرح از این پس با عنوان «خانه امید» دنبال می‌شود و تاکنون ۴ هزار و ۷۴۳ متقاضی در استان برای استفاده از این طرح به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، زمین مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی اختصاص یافته و عملیات اجرایی پروژه‌ها در چند نقطه استان آغاز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در فاز یک کوی زیتون ۱۱۲ واحد، گلسار ابهر ۴۰ واحد، شهرک امید هیدج ۲۴ واحد و سلطانیه ۲۵ واحد در دست ساخت است.

موسوی مجموع واحدهای در حال اجرای طرح خانه امید را ۲۰۱ واحد اعلام کرد و افزود: این پروژه‌ها در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و روند اجرای آنها در حال پیگیری است.