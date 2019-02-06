برخورد با نفاق برگ زرینی در تاریخ دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در نشست خبری آغاز به کار دبیرخانه بازخوانی دهه ۶۰؛ با اشاره به اینکه نفاق یکی از بزرگترین رذایل اخلاقی شناخته می شود، گفت: فردی که گرفتار این خصیصه باشد را منافق می گویند. هیچ جامعه ای نیست که بر منافق حکم تایید بزند.

وی افزود: آیات فراوانی برای معرفی نفاق و منافق در معارف اسلامی وجود دارد. آثار حرکت سوء نفاق و عاقبت منافق بارها ذکر شده است. از منظر قرآن منافق بدترین جایگاه را نزد خداوند دارد.

منتظری با اشاره به ویژگی‌های منافقین گفت: ظاهر و باطن منافق با هم فرق می کند. این گروه پست و این خصیصه اختصاص به زمان خاصی ندارد. در صدر اسلام، منافقین از یک مقطع تاریخی ورود به دایره اسلام کردند.

منتظری ادامه داد: در زمان حضور سیزده ساله پیامبر در مکه نامی از منافقین دیده‌ نمی‌شود، چرا که اسلام در مرحله‌ای بود که در آن سیزده سال به دنبال تثبیت جایگاه و اصول جامعه حرکت می کردند. از زمانی که هجرت پیامبر شروع شد و حکومت اسلامی استوار شد، عده ای از آنهایی که دید خاصی نسبت به این حرکت داشتند، چهره خود را دگرگون کردند.

‌وی ادامه داد: آیات مرتبط با منافقین مربوط به زمان حضور پیامبر در مدینه بوده است. ضرباتی که منافقین به پیامبر زدند بیشتر از ضربات کفار بود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پیامبر در دوران ۱۰ ساله حیات شان در مدینه بر همه این درگیری‌ها پیروز شدند، آنهایی که اسلام را مانع خود می‌دیدند بلافاصله بعد از رحلت پیامبر، برنامه خودشان را آغاز کردند. جایگاه امیرالمومنین در جنگهای مختلف یک حضور موثر بود اما همین شخصیت والای اسلامی هم به دست نفاق به شهادت رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نفاقی که بعد از رحلت پیامبر به وجود آمد، بلافاصله پس از پیامبر شکل گرفت؟ گفت: روایات نشان می دهد که پس از اندکی از استقرار حکومت اسلامی، نفاق آغاز به کار کرد؛ اما در زمان پیامبر نتوانست ظهور کند اما پس از رحلت پیامبر، نفاق خودش را نشان داد.

منتظری در ادامه و با اشاره به اینکه در چهل سال پیش امام راحل با الهام از قرآن و معارف، مردم را به استقلال فراخواند، گفت: انقلاب که پیروز شد یک ملت به روی کار آمد.

وی با بیان اینکه جریان نفاق از همان دوازده بهمن به دنبال سهم خواهی بودند، گفت: اینها برنامه ریزی کرده بودند که محل تریبون امام را هم مدیریت کنند. هر روز که می گذشت ما شاهد بودیم که با جریان امام زاویه می گرفتند. در بین مردم هم به دنبال بارگیری بودند.



وی افزود: تا قبل از خرداد ۶۰؛ جریان نفاق با تورهای مختلف به دنبال جذب جوانان ما بودند. سی خرداد اما رسماً اعلام جنگ مسلحانه کردند در آن زمان من در دادگاه انقلاب و اوین بودم، منافقین در مراکز مهم شرارت های زیادی کردند، مثل جنایت های منافقین در طول تاریخ کم داریم. دانشمندان و بزرگان و ائمه جمعه و شخصیت های سیاسی بسیاری را ترور کردند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم کشوری‌ را بیابیم که اینگونه تحت آسیب جریان های داخلی باشند، گفت: جنایات منافقین قابل توصیف و درک نیست. از تهاجم تا راه و رسم آنها برای ترور و جنایات آنها معلوم است. در آن دهه چند پاسدار را گرفته بودند و به طرز وحشیانه ای پوست آنها را کنده بودند.

دادستان کل کشور افزود: سی و هفت سال از جنگ های مسلحانه منافقین می گذرد و تعدادی از سرکرده‌های اصلی آنها هنوز هستند و با اسنادی که در دست هست می بینیم یک قرن نگذشته، اما اربابان اصلی دهه ۶۰ آنها را زیر پرچم حمایت خود گرفتند. امروز رییس جمهور آمریکا، جریان صهیونیست با سران جریان نفاق فالوده می‌خورند و آنها را تحت حمایت خود گرفته اند.

وی افزود: پس از اینکه عراق آنها را پس زد به آلبانی رفتند، البته فعالیت آنها در کشور هم وجود دارد. کشورهایی که می خواهند به آنها امید بدهند و از طریق منافقین به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند، سخت در اشتباهند.

دادستان کل کشور با اشاره به عملیات مرصاد گفت: ملت در همان دروازه های ایلام و کرمانشاه پاسخ محکمی به آنها دادند. آن زنیکه نابخرد زمانی که دستور آتش داد، نمی فهمید که آتش در مغز خودشان کمانه می کند.

منتظری خطاب به رسانه ها خواستار این شد که جریان نفاق آنگونه که هستند به دنیا نشان داده شوند.

وی با اشاره به جمله ای از رهبری مبنی بر اینکه برخی به دنبال جابه‌جایی جای جلاد و شهید در دهه ۶۰ هستند، گفت: رسانه ها باید از فضای مجازی استفاده کنند و چرا باید کاری کنیم که دشمن از این فضا استفاده کندو به گفته رهبری فضای مجازی یک تهدید و دو فرصت است.یکی از فرصت ها از فضای مجازی این است که چهره واقعی منافقین را نشان دهیم.

منتظری با بیان اینکه در دهه ۶۰ قوه قضاییه با اقتدار جلوی منافقین ایستاد، گفت: دادستان عزیز ما شهید لاجوردی با ژرف نگری جلوی این جریان ایستاد. آن زمان خانه من در قم بود و فقط آخر هفته به خانه می رفتم، در دادگاه انقلاب اوین بودیم و شاهد بودم که شهید لاجوردی کمتر به خانه می رفتند.



وی ادامه داد: در تاریخ دستگاه قضایی برخورد با نفاق برگ زرینی است که توانست این جریان را به جای خودش بنشاند. امروز هم دستگاه قضایی مصمم است که جلوی هر جریانی در برابر امنیت کشور بایستد، بابستیم. هیچ ابایی هم از اینکه بخواهند چند قاضی را ترور کنند نداریم.

منتظری افزود: چند بار ترامپ احمق حرفهای نامربوط نسبت به ایران زده است و هفت تریلیون دلار را خرج این کرده است که جلوی جریان های مردمی در سوریه و عراق را بگیرد که به گفته خودش هم ناموفق بوده است. آشغال هایی که تحت عنوان سلطنت طلب، منافق و غیره دور خود جمع کردید، هیچ دستاوردی جز رسوایی برایتان ندارد. ترامپ جز تروریست پروری هیچ کار دیگری نکرده است.