ظریف هنوز مدارکش را به دادستانی ارسال نکرده است

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که بالاخره آیا وزیر امور خارجه مستندات خود در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر پولشویی برخی مسئولان را به دادستانی ارسال کرد؟ گفت: ان شاالله که ارسال می کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که علیرغم اتمام مهلت دادستانی کل به وزیر امور خارجه برای ارائه مدارک خود به دادستانی و عدم ارسال مستندات، این شائبه مطرح می شود که قوه قضائیه در رابطه با برخی ادعا تسامحی را پیش گرفته است، آیا قوه قضائیه مهلت مجددی به ظریف داده است؟ گفت: خیر، ما می گوییم هر کسی هر حرفی می زند باید مستندات آن را هم ارائه دهد، منتظریم ببینیم، ایشان هم لابد دنبال جمع آوری مدارک شان هستند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسماعیل بخشی و اینکه آیا این فرد در بازداشت است، گفت: پرونده اعمال و کارهایی که این فرد انجام داده است، مفتوح و در حال رسیدگی است.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش، وزیر امور خارجه در گفتگویی اعلام کرد: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلیها از پولشویی منفعت میبرند. من نمیخواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی میکنند حتماً آنقدر توان مالی دارند که دهها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمیتوانیم با فضاسازیها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معاملهشان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کردهاند. آنها میتوانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازیشان کنند. مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم. من هیچ دستگاهی را متهم نمیکنم. من افرادی که در این قضیه منافع دارند را پشت القا این تصورات میدانم.»
پس از این اظهارات، محمد جواد ظریف نامه ای ۱۲ صفحه ای را به دادستان کل کشور ارسال کرد اما منتظری این نامه را فاقد مستندات خواند و مهلت دوباره ای به وزیر امور خارجه داده شد.
نظر شما