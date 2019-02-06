به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی پیامی از خدمات و تلاش‌های مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند تقدیر کرد.

آیت الله آملی لاریجانی، ستاد دیه کشور را از یادگارهای ارزشمند شهید والامقام حاج سید اسدالله لاجوردی دانست و خادمان ستاد دیه را از جمله یاوران بی ادعا و گمنام انقلاب اسلامی و مردم ایران برشمرد که در سخت‌ترین شرایط به فریاد نیازمندان و درماندگان می‌رسند.



متن کامل این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



مدیر عامل و اعضای محترم هیأت مدیره

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند



تقدیر از خدمات و زحمات کسانی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، عمری را در مسیر خدمت به مردم و حل مشکلات زندانیان نیازمند سپری کردند، ترویج سنت حسنه الهی است و شناساندن این خدمات به جامعه، خود از بالاترین توفیقاتی است که باعث جلب رضایت الهی می‌شود.

ستاد دیه که از جمله یادگارهای شهید والامقام حاج سید اسداللّه لاجوردی است و خادمان ستاد دیه از جمله یاوران بی ادعا و گمنام انقلاب اسلامی و مردم ایران هستند که در سخت‌ترین شرایط به فریاد نیازمندان و درماندگان می‌رسند و بی ­تردید خدمات این­ عزیزان و بویژه اهتمامشان در حل مشکلات زندانیان جرایم ­غیرعمد در­ محضرالهی ثبت و ضبط است.

اینجانب از خدمات و زحمات شما عزیزان در ستاد دیه تقدیر و تشکر نموده و توفیقات روزافزونتان را در ظل توجهات حضرت، ولی عصر (عج) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، ملت شریف ایران و بویژه زندانیان نیازمند از خداوند متعال مسئلت دارم.

(صادق آملی لاریجانی)