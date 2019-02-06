دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار کشور در ۴ ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب با حضور استاندار و مدیران قم در تالار معصومیه قم برگزار شد، اظهار داشت: باید بررسی و روشن شود که راهبرد آمریکا در این ایام چیست و در قبال آن راهبرد ایران چیست تا در مسیر درست گام برداریم.

آمریکاو ایجاد فشار اقتصادی بر ایران

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب ماجراجویی آمریکا وجود داشته امادر این مقطع کنونی در برخی مؤلفه‌ها تغییراتی وجود داشته مانند خروج از توافق هسته‌ای؛ آمریکا می‌خواهد با ایجاد فضای اقتصادی پرفشار جلوی توسعه و آبادانی ایران را بگیرد چون آگاه است که ایران از نظر نیروی انسانی و منابع انرژی توان بالایی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای فشار اقتصادی را کاهش می‌داد اما آن‌ها از این توافق خروج کردند تا گردش مالی و سرمایه گذاری را از ایران بگیرند و مسیر توسعه و آبادانی را کند کنند، گفت: آمریکا با فضاسازی در صحنه بین المللی، ارتباطات سیاسی ایران را کاهش داده و از نفوذ خودشان در بخش‌های مختلف کاری کردند تا ایران نتواند یارگیری مناسب داشته باشد.

لاریجانی گفت: همچنین به دنبال تأثیرگذاری بر جریان مقاومت در منطقه هستند تا ایران از فلسطین و این جریان دست بردارد و جریان مقاومت را در کنج بگذارند.

وی بیان کرد: آمریکا با ایجاد مزاحمت‌های امنیتی برای ایران و انتقال تروریست‌ها به شرق در عملیات‌هایشان ناموفق بودند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آمریکا با ایجاد یأس و نا امیدی در داخل کشور عملیات روانی ایجاد کنند؛ موجب مناقشات داخلی شوند و توسعه را کند کنند چون روحیه منبسط امکان حرکت و توسعه را از ما می‌گیرد .

کاهش فقر تکنولوژی در ایران مورد توجه باشد

وی عنوان کرد: زمان را کوتاه می‌بینند و از مجموعه راهبردهایشان به نظر می‌رسد که می‌خواهند در زمان کوتاه به اهدافشان برسند.

لاریجانی ادامه داد: راهبرد ایران و نظام جمهوری اسلامی این است که در زمینه تحریم‌های ایجاد شده، ضعف‌ها و نقایص مسائل اقتصادی را ببینیم .

وی تصریح کرد: در اکثر زنجیره‌های تولیدی فقر تکنولوژی داریم و به خاطر شرایط باید به سمت تولید داخلی برویم؛ به جای حرف های شعارگونه، باید فقرتکنولوژی را کاهش داد تا استقلال اقتصادی مان را به دست بیاوریم.

تسهیل در سرمایه گذاری در استان قم مورد توجه باشد

رئیس قوه مقننه عنوان کرد: از ظرفیت تحریم‌ها به نفع استقلال اقتصادی کشور بهره ببریم و در زمینه نیازهای اساسی مردم تلاش کنیم تا مشکلات حل شوند و به جای روش‌های ناموفق و تلاطم‌ها، راه های نو و جدید ارائه دهیم.

وی ادامه داد:در شرایط فعلی باید سرمایه گذاری‌هایی که اشتغال زیاد را به وجود می آورد توسعه دهیم و از منابع صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری استفاده کنیم.

لاریجانی با تأکید بر تسهیل سرمایه گذاری گفت: استان قم باید در این زمینه نمونه باشد و پنجره واحد در این امر ایجاد کرد تا علاقه‌مندی برای سرمایه گذاری در استان بالا برود؛ ماندگاری و استقرار زائران را به نفع شهر و ایجاد چرخش اقتصادی بالا ببریم.

وی ادامه داد: اشتغال و تسهیل سرمایه گذاری راهبرد فعلی ماست؛ قم قطب صنعتی است و در زمینه مسائل مالی واحدهای صنعتی کمیته بانک مرکزی حرف نهایی را می‌زند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رفاه مردم و تسهیل کسب و کار و جلوگیری از رانت ها با ایجاد دولت الکترونیک محقق می‌شود که زیرساخت های آن انجام شده و بخش های مختلف کشور و همه قوا در سال ۹۸ باید به این سامانه لینک شوند، اظهار داشت: قم باید در این زمینه نمونه شود تا به شفافیت و تسهیل کار مردم کمک شود.

مشاجرات داخل کشور را کاهش دهیم

وی تأکید کرد: باید مشاجرات داخل کشور را کاهش دهیم و در شرایط فعلی کشور، فهم درست و وحدت درونی داشته باشیم و به حواشی نپردازیم.

لاریجانی گفت: آمریکا از سیطره اقتصادی خود بهره می‌برد تا در مسائل اقتصادی ایران هراس ایجاد کند؛ باید در این زمینه مقاومت کرد و همه بسیج شوند؛ بنده از نزدیک می‌بینم که مسئولان پیگیری می‌کنند تا چالش‌ها رفع شود.

وی تصریح کرد: هر نقصی در داخل بوجود می‌آید، دعواها را کنار بگذاریم و با هم افزایی، دردمندی و احساس مسئولیت رو به جلو حرکت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقویت بنیه دفاعی در دستور کار قرار دارد، نیروهای مسلح برای صیانت و امنیت مردم تجهیز و در سال آینده حمایت می شوند؛ ایران قدرت زیادی برای مقابله با ماجراجویی‌های آمریکا دارد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تأکید کردند در چهار ماه آینده در کشور اصلاح ساختاری داشته باشیم که به تغییر بودجه نیز می‌انجامد، عنوان کرد: قانون هوای پاک قابل اجرا است و از استاندار قم تقاضا داریم پیگیری کنند و زمین نماند تا شاهد کاهش آلودگی باشیم؛ هم چنین به احیای بافت‌های فرسوده در قم توجه داشته باشید .

لاریجانی خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن اتحاد و همبستگی داشته باشیم، به گونه‌ای که آمریکا بفهمد از ماجراجویی دست بردارد و شاهد راهپیمایی شکوهمند تاثیرگذار باشیم.