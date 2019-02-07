مردم بامسئولانی که به دنبال توسل به بیگانگان هستند، برخوردمی کنند

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی قابل احصاء نیست و در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، آبادانی و نظامی، جمهوری اسلامی دستاوردهای بسیار زیادی داشته است که نمی‌توان این موارد را محاسبه کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی حضور همیشگی ملت در صحنه است، ادامه داد: مردم ما همواره در صحنه و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و حضور آنان پشت نظام مهمترین عامل پیشرفت کشور است و این مسئله منجر به خنثی شدن توطئه های مختلف دشمنان نظام شده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی این است که ملت ایران هر جا هر گونه فسادی را مشاهده کنند، با عاملان آن برخورد می‌کنند، تصریح کرد: در واقع جمهوری اسلامی به یک وضعیت خودپالایشی رسیده است به گونه‌ای که ملت به محض آنکه ببینند فساد یا انحرافی ایجاد شده یا مسئولی از راه ملت و انقلاب جدا شده است، با آنان برخورد می کنند.

وی تأکید کرد: مردم به برکت انقلاب اسلامی کاملا هوشیار شده اند و با مسئولانی که به دنبال پول پرستی، قدرت پرستی و توسل به بیگانگان هستند، برخورد جدی می کنند و جریان انقلابی و صالحی را در تراز انقلاب اسلامی بر کشور حاکم می کنند.