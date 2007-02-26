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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

/ با هدف دستیابی به شیوه های درمانی/

نقشه ژنوم آنفلوانزا تکمیل شد

نقشه ژنوم آنفلوانزا تکمیل شد

اجرای پروژه مرتب کردن ژنوم آنفلوانزا که موسسه ملی بیماری های عفونی و آلرژیک آمریکا (یکی از بخش های موسسات ملی بهداشت این کشور) تامین مالی آن را برعهده داشت، به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح ژنتیکی کلی حاوی اطلاعات ژنوم بیش از 2 هزار انسان و ویروس آنفلوانزای پرندگان است که از نمونه های جهانی به دست آمده و داده های متوالی آن در پایگاه داده های عمومی در دسترس همگان قرار دارد.

به گفته "الیاس زرهونی" مدیر موسسات ملی بهداشت آمریکا، این اطلاعات به دانشمندان کمک می کند تا به  چگونگی روند نمو و انتشار ویروس های آنفلوانزا دست یابند. همچنین با استفاده از این طرح امکان تولید واکسن های جدید برای مقابله با بیماری و دستیابی به شیوه های درمانی و نحوه های تشخیصی تازه برای آن فراهم می شود.

به نوشته "مدیکال نیوز تودی"، دانشمندان سراسر دنیا با تکیه بر این اطلاعات می توانند انواع مختلف این ویروس ها را با هم مقایسه کرده و عوامل ژنتیکی مرتبط با آن را شناسایی کنند تا به شیوه های جدید درمانی دست یابند. اجرای طرح توالی ژنی آنفلوانزا از سال 2004 آغاز شد.

کد مطلب 453645

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