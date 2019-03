ویژگی جدید فیس بوک برای اجتناب از سواستفاده از اطلاعات کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به نظر می رسد فیس بوک گام هایی برای جلوگیری از سواستفاده از اطلاعات کاربران بردارد.

در همین راستا از ۲۸ فوریه گزینه «من چرا این تبلیغ را می بینم؟» (Why am Iseeing this ad) در فیس بوک به کاربران نشان می دهد چه کسی اطلاعات تماس آنها را آپلود کرده است. به این ترتیب کاربر متوجه می شود آیا منبع (به عنوان مثال یک فروشنده یا یک شرکت) به طور مستقیم یا به وسیله یک شریک دیگر اطلاعات را جمع آوری کرده است.

این درحالی است که قبلا فیس بوک فقط به کاربران نشان می داد چه شرکتی از اطلاعات تماس کاربر استفاده می کند.

به هرحال این اقدام به طور کامل سواستفاده از اطلاعات را متوقف نمی کند. این گزینه باید توضیح دهد تبلیغ کنندگان به چه شیوه ای به اطلاعات کاربر دسترسی یافته اند و در آینده به کاربر امکان دهد دسترسی به اطلاعات خود را محدود کند.