کنگره شعر نبوی از 14 شاعر داخلی و 10 خارجی تقدیر می کند

حجه الاسلام حسینی دبیر کنگره بین المللی شعر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان این خبر افزود: پس از اتمام فرصت ارسال آثار که 25 بهمن ماه بوده است کار داوری در سه مرحله آغاز شده است که نتایج نهایی آن امروز اعلام خواهد شد.

حسینی افزود: از 3100 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره 50 اثر به عنوان آثار انتخابی زبان فارسی در کنگره برگزیده می شوند.

وی با بیان اینکه درخواست های زیادی جهت تمدید مهلت، ارسال شده است ادامه داد: آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه رسیده است در بخش مسابقه شرکت داده نمی شود بلکه در صورت فاخر بودن در مجموعه آثار چاپی مورد استفاده قرار می گیرند.

حسینی خاطرنشان کرد: بنا به تصمیم هیات داوران و شورای برنامه ریزی کنگره علاوه بر 50 اثری که به عنوان اثر برگزیده به کنگره راه می یابند 30 تن از پیشکسوتان شعر کشور به همراه حدود 15 تن از شعرای خارجی در کنگره حضور دارند.

وی همچنین از حضور 35 تن از شعرای شهرستان های 20 گانه خراسان رضوی در این کنگره خبر داد.

دبیر کنگره بین المللی شعر نبوی با بیان اینکه با نیت 14 معصوم از بین 50 شاعر داخلی 14 تن به عنوان نفرات برگزیده انتخاب می شوند افزود: در بخش شعرای خارجی که تعداد آنها 109 نفر است و از کشورهای مختلف آسیائی، اروپایی و آفریقایی در کنگره شرکت کرده اند، بیشترین آثار متعلق به ترکیه، تاجیکستان و آذربایجان است که مجموعاً 310 اثر ارائه داده اند. با توجه به نسبت زبان های مختلف 10 تن از شعرای خارجی نیز برگزیده می شوند.