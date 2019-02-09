هوای استان گلستان روز ۲۲ بهمن بارانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحمان‌نیا بعداز ظهر شنبه در جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان گرگان اظهار کرد: از ۲۷ دی تاکنون بارش‌های رگباری خوبی را در سه مقطع در استان شاهد بودیم که در مجموع ۱۷۰ میلی متر بارندگی در گرگان اتفاق افتاد.

وی افزود: میزان و شدت بارندگی های اخیر در استان قابل ملاحظه بود و در روستای زیارت هم حدود ۱۴۹ میلی متر بارش گزارش شد.

رحمان نیا تأکید کرد: از امروز (شنبه) تا اواخر یکشنبه بارش‌های ملایم و پراکنده ای را در سطح استان شاهد خواهیم بود که انتظار بارش تا پنج میلی متر را داریم.

وی گفت: نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که از روز دوشنبه برای برخی از نواحی روند کاهشی دما و بارندگی اتفاق بیفتد و این بارندگی در مناطق غربی همراه با باران ریزه و مه آلود شدن هوا خواهد بود.

رحمان‌نیا بیان کرد: از شامگاه دوشنبه تا ساعت ۲۳ شامگاه سه شنبه بارش‌ها ادامه دارد و شدت آن هم افزایش می یابد.

وی تأکید کرد: بارندگی در ارتفاعات همراه با بارش پراکنده برف خواهد بود و بارش باران به طور پراکنده در استان تا اواخر هفته ادامه می یابد.