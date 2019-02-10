مستندات آنفلوانزای خوکی در کشور/ ادعای یک مورد فوتی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اظهارات همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مبنی بر وجود مواردی از آنفلوانزای خوکی در کشور، مدیران وزارت بهداشت این موضوع را تکذیب کردند. اما، این پایان ماجرا نبود، زیرا به دنبال تکذیب مسئولان وزارت بهداشت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادعای وزارت بهداشت را تکذیب کرد.

همایون هاشمی با بیان اینکه صدور تکذیبیه بدون تحقیق در مورد وجود آنفلوانزای خوکی در کشور توسط مسئولان وزارت بهداشت غیر علمی و محل سئوال است، بر پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه از طریق مجلس تاکید کرد و گفت: تکذیب این خبر با این شدت و حدت توسط وزارت بهداشت اقدامی غیرعلمی و نادرست بوده که محل سئوال و تامل است، چرا که باید در گام نخست به بررسی مدارک و مستنداتی که در این رابطه ارائه شده است، می‌پرداختند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: مستنداتی دارم دال بر وجود یک مورد فوت بیماری که مبتلا به آنفلوانزای خوکی بوده است که این موضوع به تایید پزشکان متخصص نیز رسیده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: اینکه این بیمار مبتلا به آنفلوانزای سه‌گانه بوده که شامل پرندگان و خوکی می‌شود، کاملا محرز است و سوابق بیماری و اظهارنظر پزشکان مکتوب شده است، بنابراین اینکه دوستان در وزارت بهداشت در مسیر مدیریت خود به این موارد دست پیدا نمی‌کنند یا اگر با ملاحظاتی پنهان کاری می‌کنند، نشان می‌دهد که شرایط نامطلوبی بر حوزه سلامت حاکم شده است که بنده این موضوع را قطعا از طریق مجلس پیگیری خواهم کرد.

پیش از این، محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفته بود که در حال حاضر آنفلوانزایی به نام آنفلوانزای خوکی در ایران نداریم.

وی عنوان داشته که ویروس های آنفلوانزای فصلی که همه ساله در جهان در فصل سرما شایع می شوند، شامل سه نوع آنفلوانزای H۱N۱(در گذشته اصطلاحا به این نوع آنفلوانزای خوکی گفته می شد)، آنفلوانزای H۳N۲ و آنفلوانزای نوع B، است که هر سه نوع این ویروس ها می توانند منجر به ایجاد همه گیری های آنفلوانزای فصلی در فصل سرما در همه جای دنیا شوند.

به گفته گویا، شدت بیماری زایی آنفلوانزای H۱N۱، را اندکی شدیدتر از دو نوع ویروس شایع آنفلوانزا دانست و گفت: در هر فصل سرما، ممکن است یک یا دو یا هرسه نوع این ویروس ها باعث ایجاد همه گیری در انسان شوند. در سال جاری در ایران ویروس آنفلوانزای شایع، نوع H۳N۲ بوده و اکثریت قریب به اتفاق موارد ابتلا را شامل می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، بر این موضوع تاکید دارد که آزمایشگاه ملی آنفلوانزا و ١٣ آزمایشگاه منطقه ای کشوری به صورت شبانه روزی، به رصد این ویروس در کل کشور مشغول هستند و اطلاعات آن به صورت هفتگی در اختیار مسئولان و صاحب نظران امر قرار می گیرد.

به نظر می رسد با طرح موضوع از سوی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر وجود آنفلوانزای خوکی در کشور و تکذیب ادعای وزارت بهداشت، ماجرای وجود این ویروس در کشور به پایان نرسیده و باید منتظر واکنش تازه مسئولان وزارت بهداشت بود.