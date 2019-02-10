به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک نیوز، گروهی از ستاره شناسان توانسته اند زمان دقیق تر برخورد کهکشان راه شیری و آندرومدا را محاسبه کنند.

آندرومدا نزدیک ترین کهکشان به منظومه شمسی است. پیش از این دانشمندان معتقد بودند این برخورد ۳.۹ میلیارد سال دیگر اتفاق می افتد. اما مولفان تحقیق جدید با استفاده از تلکسوپ Gaia (متعلق به سازمان فضایی اروپا)حرکت ستارگان را رصد و در حقیقت تعیین کردند برخورد بین این دو کهکشان در ۴.۵ میلیارد سال دیگر اتفاق می افتد.

علاوه بر آن مولفان تحقیق پیش بینی می کنند این یک برخورد شدید مستقیم نیست بلکه دو کهکشان از کنار به یکدیگر برخورد می کنند. به عبارت دیگر این برخورد چندان شدید نیست. علاوه بر آن به دلیل آنکه فاصله بین ستارگان در کهکشان ها بسیار زیاد است، احتمال زیادی وجود دارد این برخورد تاثیری بر منظومه شمسی نداشته باشد.

اما کهکشان راه شیری قبل از برخورد با آندرومدا باید برخوردی مشابه با کهکشان ابرهای ماژلانی بزرگ (LMC) را تحمل کند. ابرهای ماژلانی بزرگ کمی بزرگتر از راه شیری است و تخمین زده می شود برخورد بین این کهکشان ۲.۵ میلیارد سال دیگر اتفاق بیافتد.

این تحقیق در نشریه Astrophysical Journal منتشر شده است.