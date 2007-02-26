شهرام جزایری به 14 سال حبس و 10 سال تبعید محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الیاس محمودی رئیس مجتمع ویژه امور اقتصادی بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری رای دادگاه تجدید نظر شهرام جزایری عرب متهم ردیف اول پرونده تحصیل مال از طریق نا مشروع را به شرح زیر اعلام کرد.

به موجب دادنامه شماره 30 روز جاری، دادگاه 1192 مجتمع ویژه امور اقتصادی، متهم شهرام جزایری عرب از لحاظ اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع علاوه بر رد مال به مبلغ 61420600 دلار آمریکا به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مال ماخوذه (122840200 دلار) محکوم شده است.

متهم به اتهام جعل اسناد رسمی به سه سال حبس تعزیری، به اتهام جعل اسناد به سه سال حبس تعزیری، به اتهام اعمال نفوذ در دستگاه های دولتی به یک سال حبس تعزیزی محکوم گردیده است.

لازم به ذکر است که از باب تکمیل مجازات متهم به تحمل 10 سال تبعید در شهرستان طبس و نیز 10 سال محرومیت از فعالیت های بازرگانی و تجاری اعم از صادرات و واردات با احتساب ایام بازداشت محکوم شده است.

همچنین 4 سال حبس به اتهام رشوه و 4 سال حبس به اتهام جعل معافیت تحصیلی برای شهرام جزایری عرب در حکم صادره درج گردیده است.

با این حساب شهرام جزایری عرب علاوه بر مجازات های تکمیلی به چهارده سال حبس ( با احتساب ایام بازداشت) محکوم گردیده است.

لازم به توضیح است که متهم از لحاظ اتهام رابطه نامشروع با رای قاضی تبرئه شده است.