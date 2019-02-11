تاثیر داروهای ضدالتهابی در پیشگیری از بیماری قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه نشان می دهد در طول یک سال درمان با داروهای ضدالتهابی یا درمان بیولوژیکی موجب بهبود پلاک های عروق کرونر مشابه با تاثیر استاتین با دوز پایین شد.

بیماری پوستی پسوریازیس موجب ایجاد لکه های فلسی شکل بر روی پوست، بخصوص در نواحی آرنج، زانو، پوست سر، و پشت کمر می شود. این بیماری موجب افزایش ریسک بیماری قلبی شده و بیماران جوان مبتلا به پسوریازیس حاد دو برابر بیشتر با احتمال بروز اولین حمله قلبی در سنین ۴۰ تا ۵۰ سال روبرو هستند.

بعلاوه بیماران مبتلا به پسوریازیس غالبا در کل بدن شان دچار التهاب هستند و در زمان شدت مشکل پوستی شان، با درمان بیولوژیکی ضدالتهابی درمان شده و درمان های موضعی یا فتوتراپی در آنها ناموفق است.

به گفته محققان، «شدت پسوریازیس با بیماری عروق کرونر مرتبط است، و یافته ها نشان می دهد درمان پسوریازیس می تواند برای بیماری قلبی عروق کرونر مفید باشد.»

یافته ها نشان داد بیماران مبتلا به پسوریازیس شدید که به مدت یک سال تحت درمان بیولوژیکی قرار گرفته بودند ۸ درصد با کاهش حملات قلبی مواجه بودند. درحالیکه در افرادی که تحت درمان بیولوژیکی قرار نگرفته بودند این ریسک تا ۲ درصد افزایش یافته بود.

محققان دریافتند داروهای ضدالتهابی که معمولا برای درمان پسوریازیس شدید استفاده می شوند موجب بهبود پلاک ها در عروق کرونر شده و احتمال حمله قلبی کمتر می شود.