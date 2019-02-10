دعوت از مردم گلستان برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ۴۰ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در برابر کفر و استکبار می گذرد و باری دیگر ۲۲ بهمن، روز تجدید میثاق با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرا رسید.

راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در استان گلستان همزمان با سراسر کشور از ساعت ۱۰ صبح در ۴۲ نقطه استان برگزار می شود. در شهر گرگان این راهپیمایی از چهاراه میدان، خیابان حضرت امام (ره)، میدان شهرداری، خیابان شهید بهشتی به سمت سه راه بهارستان برگزار می شود، سخنران این مراسم سردار نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

مسیرهای راهپیمایی در سایر شهرستان های گلستان به شرح زیر است:

علی آباد کتول از «مسجد محمدیه تا میدان ولایت»، شهرستان رامیان از «مسجد جعفری تا شهرداری»، شهر دلند از «گلزار شهدا تا مصلی»، شهر خان ببین از «کلانتری به سمت شهرداری»، شهرستان بندرترکمن از «فلکه مختومقلی به سمت چهار راه شهیدکاسب»، شهرستان بندرگز از «مسجد محمدیه به طرف گلزار شهدای گمنام»، شهرستان کلاله از «مسجد جامع به سمت میدان امام خمینی (ره)»، شهرستان مراوه تپه از «مسجد امام علی (ع) تا میدان مرکزی (مختومقلی)»، شهرستان گالیکش از اول «خیابان گلزار شهدا تا پارک لاله انقلاب (مزار شهدای گمنام)»، شهرستان کردکوی از «میدان انقلاب (فلکه مسجد جامع) به سمت گلزار شهدا»، شهرستان گنبدکاووس از «مسجد قائمیه تا مصلی»، شهرستان مینودشت از «میدان حضرت امام خمینی(ره) به سمت مصلی محمد رسول الله (ص)»، شهرستان آزادشهر از «مقابل سپاه تا حسنیه اعظم»، شهرستان آق قلا از «میدان امام خمینی(ره) بسمت میدان شهدا و میدان قدس» و شهرستان گمیشان از «میدان حضرت امام خمینی(ره) تا چهارراه معلم» مسیرهای مورد نظر برای راهپیمایی خواهد بود.

اعمال محدودیت های ترافیکی در گلستان

سرهنگ محمد طبیبی، سرپرست پلیس راهور گلستان از محدودیت های ترافیکی به مناسبت راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از هفت صبح دوشنبه تا پایان مراسم راهپیمایی خبر داد و افزود: محدودیت ترافیکی در گرگان از میدان مازندران به سمت چهارراه میدان با مسیر جایگزین خیابان ایرانمهر، خیابان شهید رجایی از ابتدای خیابان میرکریم به سمت چهارراه میدان با مسیر جایگزین بلوار رسالت، میدان سرخواجه به سمت چهارراه میدان با مسیر جایگزین خیابان های پنجم آذر و شهید باهنر، تقاطع شهدا به سمت میدان شهرداری با مسیر جایگزین بلوار رسالت، خیابان پاسداران از ابتدای سه راهی لشکر به سمت میدان شهرداری با مسیر جایگزین خیابان پنجم آذر و خیابان گرگان جدید از کوچه ۶ و هفت به سمت خیابان شهید بهشتی با مسیر جایگزین بلوار رسالت اعمال می شود.

وی افزود: محدودیت ترافیکی در مسیر خیابان ششم بهمن از ابتدای فردوسی پنجم به سمت خیابان شهید بهشتی با مسیر جایگزین خیابان لشکر، مسیر آموزشگاه جنگل از ابتدای کوچه شهید بهرامی نژاد به سمت خیابان شهید بهشتی با مسیر جایگزین بلوار رسالت، بلوار بهارستان از تقاطع بهارستان به سمت خیابان شهید بهشتی با مسیر جایگزین بلوار رسالت، مسیر میدان کریمی به سمت سه راهی بانک ملی با مسیر جایگزین خیابان شهید مطهری و خیابان شهید بهشتی از ابتدای سه راهی ملاقاتی به سمت سه راهی بانک ملی که مسیر جایگزین آن بلوار ملاقاتی خواهد بود.

طبیبی در رابطه با محدودیت های ترافیکی در شهر گنبدکاووس هم گفت: محدودیت ترافیکی در گنبدکاووس در مسیرهای منتهی به مسجد قائمیه به سمت میدان مرکزی، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شریعتی و مصلی اعمال می شود.

آماده باش جمعیت هلال احمر گلستان برای امدادرسانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان هم از پوشش امدادی مراسم۲۲ بهمن در سراسر استان گلستان و آماده باش نیروهای امدادی در سطح استان خبر داد. محمدعلی هروی در این رابطه گفت: ۲۷دستگاه خودروی مختلف اعم از آمبولانس، خودروی کمکدار، خودروی سواری به همراه ۳۰۲ پرسنل این مراسم را پوشش خواهند داد.

برای شرکت هرچه باشکوه تر مردم در این راهپیمایی نهادها و دستگاه های مختلف زیادی با صدور بیانیه از ملت شریف ایران دعوت به حضور در راهپیمایی کردند.

صدور بیانیه برای دعوت از مردم

استاندار گلستان و نماینده ولی فقیه در گلستان با بیانیه ای مشترک از مردم فهیم استان گلستان برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند، در بخشی از این پیام آمده است:« چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هنگامه بالندگی نظامی است که بر پایه آموزه های متعالی اسلام ناب محمدی، در سایه رهبری بی بدیل حضرت امام خمینی (ره) و با اتحاد، همدلی و وحدت مردم ولایت مدار شکل گرفت.

در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی از تمامی مردم همیشه در صحنه استان اعم شیعه و سنی دعوت می کنیم تا با حضور مثال زدنی خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن پاسخی کوبنده به یاوه گویی های استکبار جهانی و خصوصاً آمریکای جنایتکار دهند.»

سازمان تبلیغات اسلامی هم در فراخوانی از گلستانی ها برای شرکت در این راهپیمایی عظیم دعوت کرد، در بخشی از این بیانیه آمده است «سازمان تبلیـغات اسـلامـی، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان وشاعران آیینی، موسسات قرآنی و بانوان فرهیخته کانونهای فرهنگی وتبلیغی وانجمن های اسلامی استان گلستان از آحاد و اقشار مختلف مردم انقلابی از تـمامی گـروه‌ها، احـزاب و تشـکل‌های وفـادار به آرمـان‌های انـقلاب اسـلامی دعـوت مـی‌کند تا با شرکت پرشورو یکپارچه درراهپیـمایی یـوم‌الله ۲۲ بهمـن‌مـاه، عـزت و عظـمـت و اقتــدار خویش را به‌نمایش گذاشته و با آرمان‌های بلنـد بنـیان‌گـذار کبیـر انـقلاب اسـلامـی، حضـرت امام خـمـینی «ره»، شهدا و مقـام معظـم رهبـری تـجـدیـد بیـعت کنیم.»

سپاه نینوای استان گلستان هم در بیانیه ای خواستار حضور باشکوه و وحدت دشمن شکن درراهپیمایی ۲۲ بهمن شد، در بخشی از این بیانیه آمده است: «بنا بر فرمایش حکیمانه حضرت امام خامنه ای، انقلاب اسلامی امتحان خوبی در زمینه ی ارزش های اصلی انقلاب و شعارهای انقلاب و اصول بنیادین انقلاب پس داده است. یعنی ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همان استحکام اول تا امروز حفظ کند و شعارهای اصلی انقلاب در گفتمان ولایت، استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی ، اعتماد به نفس ملی و خود باوری ملی، عدالت و برتر و والاتر از همه ی اینها تحقق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور است. که در کشورمان با همان طراوت اول حفظ شده است.»

دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت شمال کشور هم در آستانه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با صدور پیامی گفت: ملت ایران اسلامی با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ موجب یاس و نا امیدی استکبار جهانی و دشمنان ایران اسلامی خواهند شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان هم در بیانیه خود ضمن بزرگداشت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تسلیت ایام سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ از آحاد مردم شریف و همیشه در صحنه استان گلستان، خانواده های معظم شهدا، دانشجویان، اساتید و فرهنگیان، طلاب و روحانیون معظم، بسیجیان و رزمندگان، کارمندان و کارگران، اصناف و بازاریان، روستائیان و کشاورزان، دعوت کرد تا همچون همیشه با حضور آگاهانه و گام های استوار و وحدت آفرین خود، در راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوم بهمن؛ ضمن تجدید میثاق با ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای در عهدی دوباره با آرمان های بلند شهدای گرانقدر و امام راحل عظیم شأن(ره)، جشن عید کمال انقلاب را به نمایش گذاشته و نقشه های شوم دشمنان این مرز و بوم را با شعارهای کوبنده خود نقش برآب نمایند .

لازم به ذکر است گلبانگ «الله اکبر» از ساعت ۲۱ یکشنبه شب در آسمان استان گلستان طنین انداز شد و مردم ولایتمدار و شهیدپرور گلستان شکرانه چهلمین بهار انقلاب را به جای آوردند و در سراسر شهرهای استان گلستان همزمان با این طنین غرورآفرین «الله اکبر» مراسم نورافشانی به انجام رسید.