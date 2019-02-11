عروس زاگرس رنگ همدلی گرفت

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حضوری دیگر در راه است، حضوری انقلابی و از رنگ همدلی، آری در چهلمین بهار شکوهمند انقلاب اسلامی دوباره مردم دیار حماسه و ایثار ایلامی های همیشه قهرمان حضوری پر رنگ و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دارند.

اینجا ایلام است، مردمان زاگرس نشین از آبدانان، ایوان، بدره، چرداول، دهلران، دره شهر، سیروان، ملکشاهی و مهران در حال برگزاری جشن چهل سالگی انقلاب هستند، جشنی که دشمنان قسم خورده این مرز و بوم در خیال باطل خود فرارسیدن آن را غیرممکن می دانستند.

ایلام امروز در چله سربلندی و افتخار انقلاب اسلامی، به مردمانش به استقامت و سربلندیش و به حضور مداومش در همه عرصه ها می بالد.

آری قلب مردمان ایلام برای ایران سربلند می تپد، بار دیگر مردمان این دیار با حضور باشکوه خود ثابت کردند که همچنان پای آرمان های نظام و انقلاب ایستاده و با لبیک به منویات مقام معظم رهبری هم صدا و همدل نوای اتحاد و برادری را در مقابل دشمنان ایران سر می دهند.

فشارهای اقتصادی برای حضور کمرنگ مردم بود

امام جمعه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت دشمن می خواست ما به این روز یعنی ۲۲ بهمن چهلمین سالگرد انقلاب نرسیم که به حمدالله به این روز رسیدیم.

حجت الاسلام الله نورکریمی تبار افزود: هم اکنون نیزدشمن نهایت تبلیغات را دارد که مردم در این روز حضور پیدا نکنند و اگر حضوری است حضوری کمرنگ باشد.

وی افزودک دشمن فشارهای اقتصادی که بر ما گذاشته به همین دلیل است که مردم در راهپیمایی این روز حضور نداشته باشند، اما این مردم در زمانی که صدام تهدیداتی می کرد که اگر مردم در راهپیمایی حضور پیدا کنند بمباران خواهد کرد، اما مردم ما به رغم تهدیدها حضور پیدا می کردند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ریشه ای تغییرناپذیر دارد و نسلی که انقلاب را به چهل سالگی رساند باید حضور به هم رسانند و نشان دهند تا نسل جدید انقلاب قدردان دستاوردهای این انقلاب بزرگ و تلاش ها هستند تا تیر یاسی در دل دشمنان اسلام باشد.

ملت ایران در این صحنه حضور فعال تری دارد

نماینده مردم استان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شکل گیری انقلاب اسلامی ایران توسط مردم و با هدایت های حضرت امام(ره) و حضور همیشه در صحنه ملت ایران در روزها و ماه های قبل از انقلاب که ریشه در سال ۴۲ داشت در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به ثمر رسید و انقلاب پیروز شد.

سلام امینی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وارد هر مرحله ای که شدیم حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب چه شکل گیری و چه تثبیت و چه سایر سرافرازی های آن همیشه حضور مردم کارساز بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که این روزها ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم، عربده کشی های که دشمنان از جمله ترامپ داشته می طلبد که مردم استان همراه با ملت ایران در این صحنه حضور فعال تری داشته باشند.

وی تصریح کرد: تمام هدف آنها این است که با فشارهای که وارد می کنند مردم را از انقلاب اسلامی و از آرمان های انقلاب و تمام خون های که به زمین ریخته شده برای شکل گیری و تثبیت انقلاب دور کنند، ولی مردم آگاهانه در صحنه حضور خواهند داشت.

مردم ایلام حضور بسیار گسترده ای خواهند داشت

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور مردم تاکنون در طول چهل سال گذشته در تمام صحنه ها بسیار بی نطیر بوده است اما در روز ۲۲ بهمن که مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این حضور نیز باید حضوری حماسی باشد.

حجت الاسلام علی چراغی پور افزود: تمام دشمنان درصدد بودند و اعلام کردند که امسال در ایران ۲۲ بهمن نخواهد بود اما در این روز تمام مردم ولایتمدار استان شاهد این هستیم که چگونه حضور بسیار گسترده ای خواهند داشت و بار دیگر تمام نقشه های استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی قطعا نقش بر آب خواهند شد و در این روز شاهد حضور جوانان و نوجونان و اقشار مختلف جامعه استان در جای جای نقاط استان در این روز حماسی خواهیم بود.