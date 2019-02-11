خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: اینجا ایران است، ساعت به‌وقت همدلی و همراهی، آری اینجا ایران است، جغرافیایی از خزر تا خلیج‌فارس که مردمانش دنیا را مبهوت وحدت و عشق به رهبر و سرزمینشان کرده‌اند. از شرق تا به غرب، از شمال تا جنوب ملتی بزرگ امروز بار دیگر فریاد زد که «هستیم بر سر عهدی که بستیم»، پابرجا و استوار...

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امروز پیغام خروش ملت ایران برای استکبار جهانی و دشمنان این آب‌وخاک این بود که ما همچنان در صحنه هستیم و پای آرمان‌ها و ارزش‌های چهل‌ساله خود ایستاده‌ایم و بار دیگر لبیک گفتیم به ندای رهبرمان که گفته بود: «راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن‌شکن و پرشکوه‌تر از سال‌های قبل خواهد شد.»

امروز به‌وقت ۲۲ بهمن ۴۰ سال بعد از انقلاب در جشن سالگرد پیروزی همه آمده‌ بودند از سراسر کشور، نسل‌اندرنسل، اولی و دومی و سومی و نسل چهارمی‌های بعد از انقلاب، پیر و جوان، زن و مرد....

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مردم دیار ستارخان و باقرخان با شعار «آذربایجان اویاخدی،انقلابا دایاخدی»، آمدند تا بگویند آذربایجان بیدار است و مدافع انقلاب... مردم دیار میرزا کوچک خان جنگلی هم صدای خروششان در جنگل و دریا پیچید؛ مردمان دیار گیل و دیلم زیر بارش شدید باران آمد و بار دیگر ولایت مداری، پشتیبانی از نظام و انقلاب و حرکت در مسیر ولایت‌فقیه را به نمایش گذاشتند.

مردم استان بوشهر هم هم‌زمان با سراسر کشور در راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت کردند و بارش باران مانع حضور حماسی مردم در این مراسم نشد. دارالمؤمنین همدان همواره صحنه حماسه سازی بوده و ۲۲ بهمن امسال نیز حماسه دیگری زیر بارش برف در همدان شکل گرفت تا به دشمنان بفهمانند که هیچ‌گاه مردم از انقلاب خود خسته نشده و نخواهند شد.

مازنی‌ها هم آمده بودند، مردم دریادلی که وحدت و عشق به ایرانشان را از شمال تا جنوب با مردمان خلیج تا ابد فارس گره‌زده‌اند تا همگی بگویند ما از ترامپ و تهدیدهایش نمی‌ترسیم و نشان دهند ایران گرچه کشور فرهنگ‌های مختلف است اما هنگامی‌که پای میهن و انقلاب در میان باشد همگی همراه هم هستند.

سواحل نیلگون خلیج فارس همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب هوایی دل انگیز داشت، نم نم باران جشن انقلاب را در هرمزگان باشکوه تر از سال های گذشته کرده بود.

مردم مازندران زیر باران و با وجود سرمای زمستانه از ساعت‌ها قبل از شروع رسمی راهپیمایی، خود را به میعادگاه حضور برای شرکت در چله انقلاب رساندند. سن و سال، ایل‌وتبار، قشر و گروه فرقی ندارد، برخی با پرچم‌ها و پارچه نوشته‌هایی آمده‌اند و برخی، قاب‌هایی از شهدا در دست داشتند که جایشان امروز و در این بهار آزادی، خالی است.

شهر فرهنگ و ادب هم در صبح تولد ۴۰ سالگی انقلاب بازهم عطر سوسن و یاسمن به خود گرفت و رنگین‌کمانی از زیبایی در سومین حرم اهل‌بیت(ع) نقش بست.

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سیستان و بلوچستانی‌ها هم امروز بار دیگر وحدتشان در شعارهایشان نمایان بود، شیعه و سنی در کنار و همراه هم، همچنان استوار و پابرجا بر سر آرمان‌هایی که از شرق تا غرب ایران اعم از کردستان و کرمانشاه را یک‌صدا کرده است... مرزنشینانی که ۴۰ سال است توطئه دشمنان را در از بین بردن وحدتشان نقش بر آب کرده‌اند.

اینجا اقیانوس است، اقیانوس انقلاب اسلامی به توان چهل، اقیانوس چهل سال سازندگی و پیشرفت ...امروز پیر و جوان، زن و مرد، دختر و پسر، دانشجو و طلبه، بازاری و کارمند در استان کرمانشاه همه و همه از هر قوم و طایفه‌ای آمده‌اند تا به جهان ثابت کنند مردم این خاک بر عهد خود با پیر جماران و جانشین برحقش هستند و از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن دست برنمی‌دارند.

شهروندان مشهدی هم پیش از آغاز رسمی راهپیمایی خود را به خیابان امام رضا(ع) رسانده بودند تا از همان دقایق ابتدایی در این حماسه باشکوه حضورداشته باشند. در خراسان جنوبی هم نه‌تنها مسیر میدان شهدا تا میدان ابوذر و از ابوذر تا میدان قدس در شهر بیرجند که جای‌جای دیار خاوران امروز مملو از انسان‌‎های غیرتمندی است که با سرمایه عشق به میهن و انقلاب فریاد عزت و آزادگی سر دادند.

خراسان شمالی دیار گنجینه فرهنگ‌ها از کرد و ترک و تات و ترکمن و فارس نیز امروز رنگین‌کمانی از معرفت و بصیرت انقلابی خود را به نمایش گذاشت.

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جوانان و نوجوانان لرستانی هم امروز در کنار نسل اول و دوم انقلاب قرارگرفتند و شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند. امروز صدای اصفهانی‌ها و مردم دیار نقش‌جهان هم در سراسر جهان پیچید، صدایی که هم‌نوا با مردم جای‌جای ایران حماسه‌ای دیگر را خلق کرد حماسه‌ای که همه در آن سهیم بودند از یزد در دل کویر ایران تا قم شهر خون و قیام.

مردم همیشه در صحنه قم از صبح امروز در هوای سرد و بارانی خود را از نقاط مختلف شهر به میدان آستانه رساندند تا بار دیگر وفاداری خود به نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب و امام راحل را اعلام کرده و بیعتی مجدد با مقام عظمای ولایت داشته باشند.

اینجا ایلام است، مردمان زاگرس نشین از آبدانان، ایوان، بدره، چرداول، دهلران، دره شهر، سیروان، ملکشاهی و مهران به جشن چهل‌سالگی انقلاب آمده‌ بودند، جشنی که دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم در خیال باطل خود فرارسیدن آن را غیرممکن می‌دانستند.

مردم استان چهارمحال و بختیاری باوجود سردی هوا و بارش شدید برف و باران، از ساعت‌های اولیه صبح در راهپیمایی حضور یافتند. بارش باران و برف که از شب گذشته در نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده بود، جلوه‌ای متفاوت و زیباتر به حضور مردم داد و ۲۲ بهمنی تماشایی‌تر در قاب دوربین‌ها به تصویر کشیده شد.

البرزنشینان غیور هم با حضور گسترده در جشن چهل‌سالگی انقلاب سنگ تمام گذاشته و در جشن چهل‌سالگی انقلاب حماسه‌ای دیگر رقم‌زدند. مردم دیار کریمان امروز همگام با ملت غیور ایران با حضور در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن برگ زرینی دیگر در تاریخ انقلاب ثبت کردند و یکپارچه با هم‌دلی عشق به انقلاب را فریاد زدند.

شیعه و سنی ندارد، این را مردمان خراسان جنوبی امروز فریاد زدند که هستند و پای انقلابشان ایستاده‌اند. خوزستان امروز هم صف به‌صف جبهه شد، مثل روزهای دفاع مقدس که گلوله گلوله دفاع بود و حالا هم سنگر به سنگر ایستاده است و بودنش را فریاد می‌زند. عبور راهپیمایان اهوازی از روی پل سردار سرلشکر شهید سید محمدحسین علم‌الهدی (پل چهارم) که بر روی رودخانه کارون است جلوه‌ای ویژه به ۲۲ بهمن امسال داد.

عکاسان و خبرنگاران نیز در سطح شهر یزد به‌ویژه میدان امیرچخماق حماسه حضور مردم در جشن تولد ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی را به دنیا مخابره کردند؛ جایی که آسمان با نخستین بارش زمستانی، مسیر راهپیمایان را آبپاشی کرد. مردم استان قزوین هم امروز در سالگرد چهل‌سالگی انقلاب به خیابان‌ها آمدند تا اقتدار و وحدت ملی را بار دیگر به تصویر بکشند.

از سمنان این شهر زیبا، با قدمتی دیرین خبر می‌رسد از یک ساعت پیش از برگزاری راهپیمایی باوجود بارندگی در حوالی میدان سعدی جمعیت فراوانی حضور داشتند و با همراه شدن خیل عظیم ملت سلحشور سمنان در مسیر میدان سعدی تا میدان امام خمینی(ره) فریادهای مرگ بر آمریکا و الله‌اکبر طنین‌انداز شد.

یک شهروند زنجانی که به همراه خانواده‌اش در چهارراه امیرکبیر حاضر شده بود، در خصوص راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌گوید: یک ایرانی ۳۵ ساله‌ هستم و در راهپیمایی ۲۲ بهمن هرساله سعی کردم حاضر باشم و امسال با توجه به شرایط خاصی که کشور در عرصه جهانی با آن مواجه است و فشارهای دشمنان، همراه با خانواده سه نفره‌ام در راهپیمایی شرکت کردم.

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نه‌تنها در گرگان بلکه در ۴۲ نقطه دیگر استان گلستان مردم ولایتمدار به خیابان‌ها آمدند تا عهد و پیوند خود را با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید کنند. چهار دهه پیش مردم اردبیل پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در زیر بارش برف جشن گرفتند و امروز نیز تاریخ تکرار شد.

یکی از شهروندان اهل سنت ارومیه هم که با پرچم خوش‌رنگ کشورمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافته است در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی موجب استقلال ملت ایران شده است گفت: امروز وظیفه تک‌تک آحاد ملت ایران است تا با حضور پرشور در این راهپیمایی پیام استقلال و عزت انقلاب را در دنیا فریاد بزنند.

چهلمین سالروز فجر انقلاب اسلامی در سرزمین آفتاب و زادگاه بنیانگذار انقلاب هم با حضور گسترده و دشمن شکن مردم این دیار رقم خورد و یک بار دیگر تجلی وحدت و همبستگی ملت پاسخی کوبنده به دشمن داد.

امروز در جشن انقلابی که ۴۰ سالگی‌اش را تجربه می‌کند تهرانی‌های پایتخت‌نشین هم در میدان آزادی روایتی دیگر از حضور میلیونی خود در تجدید میثاق با امام و شهدایشان را مقابل دوربین‌های عکاسان و خبرنگاران بردند تا جهان بداند و شاهد باشد که نمی‌تواند ملتی که تا پای جان برای آرمان‌هایش ایستادگی کرده و شهید داده است را به‌راحتی با توطئه و نقشه‌ها و وعده‌ووعیدها فریب دهد.

تصویر هوایی پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR از مسیر اصلی راهپیمایی

آری اینجا ایران است، ساعت به‌وقت ۴۰ سال بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب و این صدای ملتی است که در سالگرد ۲۲ بهمنشان بار دیگر لرزه بر تن استکبار انداخت و نشان داد بصیرت آنچه هست که امروز دیدند.

خبرها از دور و نزدیک، از روستا و شهر، از پایتخت و مراکز استان‌ها روایت جاری شدن حماسه است، حماسه‌ای که تکرارش در ۴۰ سال برایمان آن را خواستنی‌تر کرده است.

بهمن که می‌گوییم، فقط حکایت سال ۱۳۵۷ نیست، حکایت یک‌عمر است، گفتمانی که از سال‌های قبل از ۵۷ شروع‌شده بود و تا بعدترها هم ادامه پیدا کرد. روایت بهمن‌ماه، زمستانی نیست، بهار است که هرروز شکوفه می‌دهد، آن‌هم شکوفه‌های تازه‌تر و تازه‌تر.

روایت‌ها از استان‌های مختلف ایران اسلامی همین است، پیام گردهمایی انقلابی‌ها همان است که بود: ما از تبار آرش و رستم و کاوه‌ایم، ما پیروان مکتب روح خداییم، از تهدید دشمن نمی‌ترسیم.

تصاویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان های مختلف کشور

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