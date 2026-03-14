خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دو هفته پیش بود که حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جهان خوار به ایران اسلامی آغاز شد جنگی که همزمان با ماه رمضان، مردم روزه دار ایران زمین را نشانه گرفت و در همان روز نخست، داغ شهادت رهبر عظیم الشان جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(رض) را بر دل ها گذاشت.

داغی که هر چند سنگین بود اما وسعت بی کران اراده مردم مسلمان استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان، نه تنها آن را تاب آورد بلکه از آن راهی به سوی پیروزی ساخت. مردمی که دو هفته است خیابان ها را رها نکرده و در عمل هم بیعت شان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را ثابت کرده اند تا تحسین جهانیان را نیز به سمت خود وادارند.

روایت ایستادگی مردم دیار ۳ هزار شهید

مردمی که نه سرما و نه باران و نه تهدیدات دشمنان و یاوه گویی جریان معاند داخلی، نتوانست آنان را از میدان بیرون کند. مردم استان سمنان حالا بعد از دو هفته نه تنها میدان را خالی نکرده اند بلکه با توان مضاعف و بیشتر نیز در میدان حضور، حاضر شده اند و دشمن را کلافه کرده اند.

مردم استان سمنان دیار سه هزار شهید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دفاع از حرم و میهن و امنیت و سلامت، این روزها آنقدر با صلابت در میدان ایستاده اند که حتی مراسم شب های احیای خود را هم در سرمای شدید زیر صفر، در خیابان ها برگزار کردند تا نشان دهند حتی برای یک روز هم حاضر نیستند میدان را خالی کنند.

این روایت ایستادن مردمی است که به هیچ عنوان حاضر نیستند خیابان ها را ترک کنند تا فرصت نفس کشیدن به معاندان و ضد انقلاب اسلامی بدهند اما سوال اصلی اینجا است که این مقاومت و ایستادگی تا کجا می خواهد ادامه پیدا کند؟ پاسخ مردم استان سمنان به این سواۀ شنیدنی و البته خواندنی است.

خیابان با ما است

فاطمه سادات رضوانی دختر ۱۴ ساله ای است که به گفته خودش به جز سه شب، در تمام این دو هفته همراه با پدر و مادر و دو برادرش در میدان حماسه سازی حاضر بوده و آنطور که می گوید قرار است این حضور را هم تا پیروزی کامل جبهه اسلام بر استکبار گران کافر، ادامه دهد.

رضوانی با بیان اینکه جمعه شب بارش باران شدیدی در خیابان ها بود به طوری که جوی های آب در کمتر از ۲۰ دقیقه چنان پر آب شد که آب به خیابان ها آمد و در کنار سرمای هوا، زیر پای حاضران در میدان، آب زیادی جمع شد مردم از سرما می لرزیدند و من می دیدم که حتی دندان هایشان به هم می خورد اما حاضر نبودند که بروند، گفت: خانمی پلاستیک های بزرگ سفیدی را آورده بود و همانجا یک متر یک متر برش می داد و بین مردم تقسیم می کرد تا روی سرشان بیاندازند و وقتی ما اینها را می بینیم نمی توانیم میدان را خالی کنیم.

وی با بیان اینکه او همراه با خانواده اش همچنان در این تجمعات حاضر خواهد بود، می افزاید: یکی از مهمترین پیام‌هایی که ما با این حضور مان به دشمن می دهیم این است که میدان را خالی نمی کنیم و از آنجا که امروز نیاز است که حضور مان را به دشمن نشان دهیم، هرگز حتی یک شب را هم از دست نمی دهیم.

اگر سنگ از آسمان ببارد!

اینکه اگر سنگ هم از آسمان ببارد میدان را خالی نمی کنیم روایت مشترکی است که خیلی ها این شب ها می گویند دختر جوان دیگری که چفیه ای را به شکل روسری بر سرش گذاشته و با سربند لبیک یا خامنه ای آن را محکم کرده با عکس آیت الله سید مجتبی خامنه ای در دست به خبرنگار مهر می گوید: ما در میدان هستیم تا یکبار دیگر بگوییم که پشتیبان رهبرمان و کشورمان خواهیم بود.

محدثه سادات میرباقری با بیان اینکه هر شب به میدان می آئیم تا نشان دهیم که اهل خالی کردن پشت رهبر مان نیستیم، ابراز کرد: دشمن باید بداند که ما کوتاه نمی آئیم و تا پیروزی نهایی در میدان حضور خواهیم داشت و از کشورمان و رهبرمان پشتیبانی و دفاع خواهیم کرد.

از وی درباره باران شدید جمعه شب و سرمای هوا می پرسیم و اینکه در ایام منتهی به سال نو چرا چنین دغدغه ای دارد و او با لحنی بسیار پخته تر از سنش که حدودا! ۱۶ الی ۱۷ می خورد پاسخ می دهد: عید را گذاشته‌ایم یکباره بعد از پیروزی جشن بگیریم همانطور که باران و سرما هم این مردم را از میدان بیرون نکرده است.

روایت ایستادن پای آرمان‌ها

این دختر جوان البته مزاحی هم با برادر کوچکش و چهارشنبه آخر سال می کند و می گوید: به امیر محمد برادر ۱۲ ساله ام گفته ام که چهارشنبه سوری هم باشد برای بعد از عید که جشن پیروزی می گیریم آن زمان همه اعیاد و جشن ها را با پیروزی برگزار خواهیم کرد.

یا بازنشسته آموزش و پرورش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: این نوع حضور مردم خالصانه ترین نوع حضور است زیرا از اعتقاد به آرمان های افراد بر می آید این نوع حضور نعمتی برای جمهوری اسلامی ایران است زیرا این مردم نازنین نه چشم داشت مالی دارند و نه برای قدرت یا هر چیز دنیوی دیگری به میدان آمده اند و در نتیجه نه تنها از شهادت نمی ترسند بلکه به استقبال آن هم می روند.

محمد حسینی با بیان اینکه ما بهترین مردم ها را داریم، ابراز کرد: سلطنت طلبان برای آوردن مردم به پایتخت های اروپایی میلیون ها دلار هزینه می کنند قطار و اتوبوس و بلیط هواپیما می گیرند شام و نهار و هزینه می کنند تا بالاخره تعدادی را بتوانند به میدان بیاورند تا وطن فروشی شان را فریاد بزنند اما این مردم حتی هزینه هم می کنند برای مثال از جیب شخصی شان می روند و پوستر و پلاکارد تهیه می کنند تا دست خالی به میدان نیایند و آرمان ها و شعارهایشان را فریاد بزنند.

او ادامه می دهد: این مردم اهل جا زدن و خالی کردن میدان نیستند این مردم همواره در صحنه، می دانند که امروز نظام جمهوری اسلامی به حضور آنان نیاز دارد و بی دریغ و بی چشم داشت این حضور را به منصه ظهور رسانده اند تا هم به رهبر انقلاب اسلامی بگویند که میدان خالی نیست و هم به دشمنان بگویند که تا آخرین نفس ایستاده اند.

قدردان مردم هستیم

بخشی از خطبه های نماز جمعه هفته گذشته از سوی ائمه جمعه استان سمنان به قدردانی از همین حضور مردم در صحنه ها اختصاص داشت حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان بصیرت ملت ایران اسلامی را مثال زدنی توصیف کرد و حجت الاسلام نبوی چاشمی امام جمعه مهدیشهر اعلام کرد مردمی که امام حسین(ع) دارند از شهادت نمی ترسند و اینها همه توصیفاتی است که از این ملت قهرمان از سوی چهره های سیاسی استان سمنان می شود.

استاندار سمنان و فرمانداران هشت گانه این استان هم در مصاحبه هایشان از حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان در راهپیمایی روز قدس و همچنین حماسه حضور در میادین و خیابان ها تقدیر کردند و آن را نشانه بصیرت مثال زدنی ملت ایران اسلامی دانستند حتی محمد جواد کولیوند استاندار سمنان با قدردانی از این مردم، بیان کرد: مردم ما با بصیرت مثال زدنی شان در بزنگاه ها همواره در میدان حاضر هستند تا نشان دهند که پشتیبان آرمان های انقلاب اسلامی و امام شهدا، رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین رهبر معظم انقلاب هستند و صحنه را ترک نخواهند کرد.

بازتاب حضور دو هفته‌ای مردم استان سمنان در خیابان ها و معابر به رغم تهدیدات دشمنان، بارش شدید باران و برف و همچنین سرمای هوا در کنار شب عید و لزوم خرید مایحتاج منزل و رسیدگی به امورات خانوادگی، در رسانه های استان سمنان هم بازتاب های فراوانی داشته است رسانه های استان این روزها مملو از تصاویر حضورباشکوه مردم متدین و همیشه در صحنه دیار قومس هستند.

مردم میدان را ترک نمی‌کنند

اما مردم استان سمنان برای تحسین شدن در میدان نیستند آنطور که یک بسیجی به خبرنگار مهر می گوید: مردم ما برای این در میدان هستند که این اطمینان را به نیروهای مسلح بدهند که خیابان ها در اختیار مردم انقلابی و بصیر است و آنان با خیال راحت به نابودی دشمن بپردازند.

حسین عالیخانی که ۳۶ ساله است با بیان اینکه این مردم میدان را رها نخواهند کرد، بیان کرد: همه می دانند که به لحاظ اقتصادی گرفتاری هایی وجود دارد اما زمانی که دشمن به کشورمان تعدی می کند دیگر باید همه چیز را کنار گذاشت و ابتدا دفع شر کرد تا بعد به خودمان برسیم لذا عیب ندارد که عید مان را یک هفته عقب تر بیاندازیم اما به جایش با پیروزی کامل به استقبال بهار برویم.

این روحیه ای است که مردم مقاوم استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان از خود نشان می دهند مردمی که حاضر نیستند میدان را ترک کنند و پای آرمان های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستاده اند.