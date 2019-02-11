حضور شهردار و رئیس شورای شهر تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی با حضور در خیابان آزادی پا به پای صدها هزار ایرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرد.

وی در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ظرف چهل سال گذشته مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده‌ایم از جمله هشت سال جنگ تحمیلی و دوران سازندگی بعد از جنگ. در حال‌ حاضر نیز با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمن در یکی از گردنه‌های سخت قرار داریم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به قول امام راحل چیزی تغییر نکرده است و باید کمربندها را محکم ببندیم. با وحدت کلمه و همدلی حرکت کنیم و مشکلات را پشت سر بگذاریم.

محسن هاشمی نیز در حاشیه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن با اشاره به این که با اتفاقات ماه های اخیر و هجوم اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا علیه ملت ایران، فکر می کردند که مردم در چهل سالگی انقلاب اسلامی، اقدام موثری برای حمایت ازانقلاب اسلامی و انقلاب خودشان انجام نمی دهند.

وی با تشکر از حضور مردم در راهپیمایی اظهارداشت: مردم در این برنامه اجتماعی که حمایت جدی از انقلاب اسلامی است، شرکت کردند.

هاشمی با بیان اینکه حضور مردم از دو جهت مهم است و پیام دارد، گفت: یکی از پیام ها به مسئولان کشور است که باید تقصیر را بپذیرند و سعی و تلاش داشته باشند مشکلات مردم را حل کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیام دیگر مردم به خارج از کشور و خطاب به دشمنان ایران و انقلاب اسلامی است که نگاهی غیر از نگاه مثبت دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: دشمنان امروز می فهمند که با این مردم باید از راه مسالمت آمیز صحبت کنند.

