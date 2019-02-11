بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی هویت بخشی به ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر منتظری بعدازظهر دوشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جزیره کیش بیان داشت: مردم بزرگوار توانستند چهل سال تمام در برابر توطئه‌های گوناگون استکبار از درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی تا کودتای نظامی، حمله و جنگ همه جانبه هشت ساله و همه توطئه‌هایی که دشمنان علیه ملت و انقلاب برنامه ریزی کرده بود مقاومت کنند و عامل اصلی و اساسی ترین مولفه‌های موثر در پیشرفت انقلاب و رشد و تکامل، همین مقاومت است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی آمد تا موانع پیشرفت و ترقی و تکامل ملت را از سر راه بردارد و به ملت هویت بخشد، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را هویت بخشی به ملت عنوان کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: پیشرفت‌های عظیمی که حتی دشمنان را شگفت زده کرده ناشی از همین هویت بخشی به ملت بزرگ است و انقلاب به ملت آموخت که شما شخصیت دارید و دارای هویت ارزشمندی هستید.

حجت الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: کسانی که در سال ۵۷ و دهه‌های اول و دوم انقلاب بودند سینه خود را در برابر حفظ این هویت و حفظ ارزش‌ها سپر بلا قرار دادند. بیش از ۲۵۰ هزار شهید و بیش از ۵۰۰ هزار جانباز و آزاده دلیل بر این مدعاست، البته تا آرمان های اصلی انقلاب فاصله داریم؛ اما جهات مثبت و خدمات ارزنده‌ای که انقلاب برای ما داشته، نباید نادیده گرفت.

دادستان کل کشور تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند و با اتاق‌های فکری که به راه انداخته سعی بر این دارد که در مردم ناامیدی ایجاد کند، کاستی‌ها را بزرگ جلوه دهد و به گونه‌ای چهره انقلاب را ترسیم کند که مردم از انقلاب فاصله بگیرند.

وی با بیان اینکه دشمنان می‌دانند بزرگترین عامل برای تحقق و استمرار انقلاب حضور مردم در صحنه است، افزود: اکنون در سراسر کشور جمعیت‌های میلیونی در حمایت از اساس انقلاب به صحنه آمده‌اند و به دشمن نشان می‌دهند که کور خوانده‌ای.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه هرگز این ملت به استکبار و عواملش اجازه نمی‌دهد بین ملت و انقلاب فاصله بیفتد، خاطرنشان کرد: در همین سنوات اخیر آمریکا و اروپا در دو حوزه برجام و اینستکس که اخیرا در اروپا تدوین کرده‌اند نشان داده‌اند، علیه ملت و علیه انقلاب چه مواضعی دارند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروز دشمن شناسی یکی از ضروریات زندگی ما است، بیان داشت: باید دشمن را بشناسیم، راه و روش او را بدانیم و آنچه برایمان نقشه می‌کشند مرتب رصد کنیم و جوانان ما خصوصا آنهایی که امروز امیدی برای آینده هستند باید با دقت و مراقبت کامل نقشه های دشمن را رصد کنند.

وی خطاب به جوانان کشور خاطرنشان کرد: جوانان سال ۵۷ و دهه اول و دوم انقلاب دِین خود را با معرفت به اسلام و قرآن و انقلاب ادا کردند، آنهایی که رفتند و در سنگرهای نبرد علیه استکبار سینه خود را سپر قرار دادند، انقلاب را بارور کردند و نسل به نسل به دست شما عزیزان سپردند.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: پیام شهدا امروز به همه این است که ما دین خود را ادا کردیم و خون خود را برای اسلام و عزت و سربلندی ملت و کشور دادیم و این امانت را شما درست پاسداری کنید.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دشمن امروز در سه جبهه با ملت می‌جنگد، افزود: جبهه نخست جنگ فرهنگی است، آنها با جنگ فرهنگی به دنبال محو هویت اسلامی و از بین ارزش‌های معنوی جامعه هستند.

وی بیان داشت: جبهه دوم جنگ اقتصادی است، دشمنان رسما اعلام جنگ اقتصادی را علیه ملت به کار می‌برند و این نشان دهنده آن است که همانگونه که در جنگ همه مردم زن و مرد و پیر و جوان حتی نوجوانان ۱۲، ۱۳ ساله به میدان مبارزه رفتند، باید امروز با برنامه و شناخت همه جوانب به جنگ اقتصادی دشمن برویم که بخشی از این مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، متوجه مدیران کشور و بخشی متوجه عامه مردم است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: سومین جنگی که امروز دشمن علیه ملت به کار برده است جنگ نفوذ است، نفوذ را نباید کوچک شمرد. دشمن تلاش می‌کند از طریق عوامل نفوذش، راه آنچه را که می‌خواهد هموار کند و این مسئولین و مدیران و تک تک افراد جامعه هستند که باید در جهت مقابله با این جنگی که بسیار می‌تواند موثر باشد مراقبت‌های لازم را داشته باشند.

وی در ادامه به بیان چند نکته پرداخت و افزود: پیروزی ما در طول این سنوات هم در اساس انقلاب، هم در جنگ و هم در خنثی کردن توطئه‌های دشمن، مرهون تبعیت از امام راحل (ره) در طول ده سال حیات پر برکتش بود و امروز این امر تحققش در تبعیت و پیروی از رهبر معظم انقلاب است.

دادستان کل کشور در بیان دومین توصیه، پافشاری و استقامت بر اصول و ارزش‌های الهی و دینی و معنوی انقلاب عنوان کرد و گفت: انقلاب ما با محتوای اسلامیت و معنویت به پیروزی رسید که جوانان ما امروز توجه به این معنا دارند و در ماه آینده شاهد خواهیم بود که وقتی ایام اعتکاف فرا می‌رسد چگونه جوانان در محافل و مساجد رو به خدا می‌آورند این معنویت را همچنان باید حفظ کنیم.

حجت الاسلام منتظری بیان داشت: حفظ و تقویت ارتباط با خدا و اخلاص و توجه به ذات مقدس احدیت در عمل توصیه دیگری است که بیان می‌کنم و آنچیزی که می‌تواند ما را از منجلاب های زندگی نجات دهد تقوای الهی است.

وی با تاکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی و استکبار ستیزی، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند در بین ملت ایران با عوامل و با دسیسه‌های مختلف اختلاف و چند دستگی ایجاد کند.

دادستان کل کشور یادآور شد: راه پر فراز و نشیب طی کردن انقلاب نباید ما را خسته کند، دشمن می‌خواهد شما را خسته ببیند ولی شما در عمل باید نشان دهید که خستگی ناپذیر هستید، لذا جذب شیرینی‌ها و اشرافی گری‌ها نشوید، آن چیزی که یکی از عوامل انحطاط جوامع هست جذبِ در دنیا شدن است.

وی ابرازداشت: سازندگی و تلاش جهادگونه در عرصه‌های گوناگون توصیه بعدی دادستان کل کشور بود. وی ادامه داد: امروز کشورمان نیازمند تلاش همه اقشار در همه عرصه هاست. ما تلاش جهاد گونه مردان علم و دانش، اساتید بزرگ دانشگاه و دانشمندان بزرگوار را می بینیم و تلاش جهاد گونه امروز از ضروریات زندگی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حفظ هویت اسلامی و انقلابی و پشت پا زدن به فرهنگ منحط غربی به عنوان نکته پایانی گفت: غرب در تلاش است با وسایل مدرن و پیشرفته‌ای که در اختیار دارد از جمله فضای مجازی فرهنگ منحط خود را بر جوامع خصوصا بر کشور ما استیلا بخشد که این من و شما هستیم که باید مراقبت کنیم.

وی تاکید کرد: فضای مجازی که در اختیار مردم است لازم است مدیریت شود، کسی قائل به بستن فضای مجازی نیست بعضی از حرف‌های غلط انداز را نپذیریم بلکه تاکید ما این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و هر کشوری براساس سیاست های خودش فضای مجازی را مدیریت می کند.