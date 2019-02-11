گشایش ها و برکات فراوان در انتظار ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را با شکوه توصیف کرد و گفت: رژیم صهیونیستی و امریکا ۴۰ سال است که برای از بین رفتن اتحاد و همدلی مردم ایران نقشه می کشند اما این دسیسه ها با هوشیاری و بصیرت مردم نقش بر آب می شود.

وی با اشاره به راهپیمایی با شکوه امسال و تفاوت آن با سالهای گذشته گفت: امسال مردم عزیز با حضور میلیونی خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویی های امریکا مبنی بر اینکه ایران اسلامی چهلمین سالگرد انقلاب را نخواهد دید، زدند.

رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به رسوا شدن دسیسه های دشمنانی که به فکر تهدید و فشار بر مردم هستند، تصریح کرد: مردم ایران اسلامی پاسخ جدی به کسانی که تصور می کنند در خارج از کشور می توانند برای آنها تعیین تکلیف کنند، دادند.

به گفته رشیدیان، دشمنان و همدستان آنها تصور می کردند که می توانند مردم را با فشار و تهدید از آرمانها و خواسته هاشان دور نمایند اما این مردم با حضور خود جوابی محکم و دندان شکن به آنها داد.

رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به پررنگ بودن حضور مردم در راهپیمایی امسال تاکید کرد: این پررنگ بودن حضور به دلیل این است که هم در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب قرار گرفته ایم و هم اینکه مردم در اوج فشارهای اقتصادی و جنگ روانی دشمن، آگاهی و بصیرت خود را به نمایش گذاشته اند.

رشیدیان اظهار کرد: این حضور مردم نشان دهنده آگاهی و عشق آنها به انقلاب و ایران اسلامی است و بی شک توطئه ها و دسیسه های دشمن خنثی شده است.

وی تاکید کرد: هر زمان که در این ایام راهپیمایی های عظیمی داشته ایم، گشایش ها و برکات فراوانی برای ملت و کشور ما ایجاد شده است و امیدواریم برکت این حضور را شاهد باشیم.