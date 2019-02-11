خودستایی به سبک ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این پیام که در توئیتر منتشر شده مدعی شده است که بیشتر از همه رئیس جمهورهای دیگر آمریکا کار می‌کند.

او گفته است که در ستون «زمان امور اجرایی» که در تقویم منظور شده، او سرگرم کار است و نه استراحت.

رئیس جمهوری آمریکا از رسانه‌ها خواسته است تا رویکرد مثبتی نسبت به زحمات او در طول روز داشته باشند و از ارائه تصویر منفی پرهیز کنند.

ترامپ در عین حال مدعی شده است که در لحظه‌ای که وظیفه ریاست جمهوری را برعهده گرفته، هرج و مرج بر آمریکا حاکم بوده و از این رو، او چاره‌ای جز بیشتر کار کردن از سایر رئیس‌جمهورهای آمریکا نداشته است.