https://mehrnews.com/x3dtGM ۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸ کد مطلب 6995718 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸ ۲۴۵ شب ایستادگی شیروانیها در میدان شیروان- حماسه ایستادگی مردم مومن شیروان در میدان اقتدار و حماسه به شب دویست و چهل و پنجم رسید. دریافت 22 MB کد مطلب 6995718 کپی شد مطالب مرتبط غزلی: اسفراین ۲۲ آبان میزبان پیکر مطهر ۲ شهید گمنام میشود ۲۴۶ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان حضور مردم شیروان در شب ۲۴۴ امام جمعه شیروان: کار و ابتکار مضاعف رمز اقتدار و پیشرفت ایران است حضور تمامعیار مردم شیروان در شب ۲۴۳ تجمعات محمدزاده قانعی: راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان ساعت ۹ آغاز میشود شیروان در ایستگاه ۲۴۲ تجمعات شبانه تداوم حضور شیروانیها در شب دویست و چهل و هفتم تجمعات شبانه برچسبها تجمع مردمی ایران شیروان
نظر شما