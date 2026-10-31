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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

۲۴۵ شب ایستادگی شیروانی‌ها در میدان

۲۴۵ شب ایستادگی شیروانی‌ها در میدان

شیروان- حماسه ایستادگی مردم مومن شیروان در میدان اقتدار و حماسه به شب دویست و چهل و پنجم رسید.

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کد مطلب 6995718

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