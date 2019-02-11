عراق درخواست آمریکا برای توقف خرید انرژی از ایران را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نیویورک تایمز، دولت ترامپ همچنان به عراق فشار وارد می‌کند که واردات انرژی از همسایه و تنها تأمین‌کننده خارجی خود، ایران، را متوقف کند، اما این درخواست به نقطه اختلاف مهمی بین بغداد و واشنگتن تبدیل شده است.

رهبران عراقی هراس دارند کاهش بیش از پیش منابع انرژی در کشور عراق که در حال حاضر تشنه انرژی برق است، منجر به تظاهرات گسترده و ناپایداری سیاسی شود. آنها به همین دلیل این خواسته آمریکا، که ریشه در تحریم‌های ضد ایرانی ترامپ دارد را رد می‌کنند.

در حالی که بغداد در تلاش است، پس از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور در ۲۰۱۱ و پایان مبارزه با داعش، وضعیت خود را تثبیت کند، این اختلاف باعث شده است دیپلماسی واشنگتن در قبال بغداد با مشکل مواجه شود.

پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال گذشته میلادی، فاصله گرفتن مواضع بغداد از واشنگتن، هدف ترامپ برای وادار کردن همه کشورها به اجرای تحریم‌های ایران، بیش از پیش به خطر می‌افتد.

همین حالا هم اتحادیه اروپا مکانیزم مالی ویژه‌ای برای تجارت با ایران ایجاد کرده است و چین و هند هم در مقابل تلاش‌های آمریکا برای کاهش خرید نفت از ایران مقاومت می‌کنند