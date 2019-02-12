تقدیر امام جمعه ارومیه از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی به شکرانه حضور پرشور مردم سرافراز آذربایجان غربی در حماسه ۲۲ بهمن پیام قدردانی و تشکر صادر کرد.

در این پیام آمده استف حضور حماسی و انقلابی شما مردم قهرمان استان در چهلمین طلیعه انقلاب اسلامی، نشان از همت والا و عزم راسختان در حمایت از نظام و ولایت دارد،گام های استوار شما همیشه افتخار آفرین بوده است و دشمنان شما فراموش نکرده اند آن گام هایی که در هشت سال جنگ تحمیلی به دفاع از انقلاب اسلامی برداشته شد و امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن آمد و حماسه دیگری را خلق کرد.

درود بر بصیرت و آگاهی شما که همیشه در لحظه نیاز، صحنه رویارویی با بد دلان و بد خواهان را عرصه پیروزی حق می سازید و نمایشگاهی از عزت و عظمت را برای نظاره می آرایید.

به نظر می رسد ۴۰ سال حضور مردم شریف آذربایجان غربی هم پای تمام مردم ایران برای دفاع از حریم انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و شهدا و رهبر فرزانه انقلاب ، برای دشمنان کافی باشد تا از خواب غفلت بیدار شوند و دست از نیرنگ توطئه چینی برای آسیب رساندن به انقلاب اسلامی دست بردارند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در پیامی، از حضور حماسی مردم استان در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:امروز و در یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷، حماسه ای دیگر از جنس غیرت، اقتدار و انسجام ملت بزرگ ایران اسلامی در تاریخ زرین و شکوهمند انقلاب اسلامی به ثبت رسید.

مردم سرافراز و انقلابی استان آذربایجان غربی نیز از صبح امروز همگام با سراسر کشور، در صحنه پرشکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور یافته و ضمن محکوم نمودن جنایات و توطئه های خبیثانه استکبار جهانی، حمایت قاطع خود را از نظام و رهبری به نمایش گذاشتند. وجود چنین مردمانی که همواره حتی در دشوارترین شرایط در صحنه هستند و به انقلاب خود وفادارند، از نعمات الهی و مایه مباهات است.

اینجانب از صمیم قلب، از شما مردم متدین، انقلابی و قهرمان در جای جای استان آذربایجان غربی بواسطه حضور پرشور و گرمتان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان، سلامت، سعادت و عزت روزافزون را برایتان مسئلت دارم.

سپاه شهدای آذربایجان غربی هم با صدور پیام، از حضور حماسی مردم همیشه در صحنه استان در راهپیمایی سالگرد گیروزی انقلاب قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:درود خداوند متعال بر روان پاک شهیدان هشت سال دفاع مقدس و انقلاب و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلام که باوجودِ تبلیغات استکبار جهانی و اذناب آن مبنی بر اینکه ملت ایران چهل سالگی انقلاب را نخواهند دید، ولی ضمن حضور باشکوه در برنامه های مختلف دهه مبارک فجر، در راهپیمایی صبح امروز نیز با حضور خود لرزه بر اندام مستکبران انداختند.

به طوری که این حرکت عظیم مردمی و خروش مردم فهمیم آذربایجان همگام با ملت بزرگ ایران اسلامی برای جهانیان پیام های مختلف در برداشت و موجب خشنودی دوستان و ملل مظلوم شده و وحشت دشمنان را هم در پی داشت.

بنابراین وظیفه خود می‌دانیم که از شما مردم فهیم، آزاده و انقلابی برای حضور حماسی و دشمن شکن در این آیین قدردانی کنیم، آمید است همواره ملت ایران اسلامی دوشادوش یکدیگر پاسدار ارزش های انقلاب بوده و برای رسیدن ایران اسلامی به اوج عزت، اقتدار و صلابت تلاش کنند.