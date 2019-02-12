نخستین ربات هنرمند ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک شرکت مهندسی هنر در انگلیس ادعا می کند نخستین ربات هوش مصنوعی دنیا را ابداع کرده که می تواند با کمک میکروتراشه ای که در چشمانش تعبیه شده، افراد را طراحی کند.

این ربات به نام Ai-Da می تواند با کمک هوش مصنوعی و مدادی که در بازوی رباتیک آن قرارداده مدلی را طراحی کند که جلوی او فیگور گرفته است.

Ai-Da به وسیله الگوریتم هایی فعال شده که ویژگی های انسانی را پردازش می کنند و به ربات کمک می کنند تا پرتره ای بسیار واقعی از مدل طراحی و رنگ آمیزی کند.

«آیدان ملر» طراح و ناظر مراحل نهایی ساخت این ربات در شرکت Engineered Arts امیداوار است Ai-Da به زودی سخن گفتن را آغاز کند.

ربات مذکور با الهام از «آدا لاولیس»، نخستین زن برنامه نویس رایانه در جهان، نام گذاری شده است و «ملر» ادعا می کند تابه حال رباتی با این قابلیت ساخته نشده است.

شرکت Engineered Arts ربات هایی با ظاهری بسیار واقعی و قابل قبول برای حوزه های ارتباطات، سرگرمی و تحقیقات می سازد. در آوریل ۲۰۱۸ میلادی این شرکت رباتی ابداع کرد تا سریال تلویزیونی Westworld را تبلیغ کند.

«ملر» در این باره می گوید: ما Ai-Da را معرفی می کنیم که نخستین ربات انسان نمای هنرمند دنیا است. این ربات هنر خلق می کند.

در حال حاضر بخش های مختلف اسکلت رباتیک Ai-Da از هم جدا شده اند اما حرکات آن بسیار طبیعی هستند.

دوربین ها هر چشم ربات ویژگی های انسانی را شناسایی می کند. Ai-Da می تواند با فرد ارتباط چشمی برخورد کند و با چشم حرکات او را در سراسر اتاق رصد کند.

استادان و دانشجویان دوره فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد و گلداسمیت برنامه های رایانشی و طراحی خلاق Ai-Da را برای انجام کارهای هنری فراهم کرده اند. دانشجویان دانشگاه لیدز نیز بازوی بیونیک با قابلیت طراحی را برای این ربات طراحی و برنامه ریزی کرده اند.

ربات مذکور پوستی بسیار طبیعی دارد که از جنس سیلیکون ساخته شده است. دندان ها و لثه های آن با پرینتر سه بعدی ساخته شده اند.

قرار است نخستین نمایشگاه این ربات در ماه می در دانشگاه آکسفورد رونمایی شود. در نمایشگاه علاوه بر طراحی های ربات، آثار هنری دو بعدی و سه بعدی که روی پلاستیک، نقره و برنز اجرا شده اند نمایش داده می شوند. ربات به وسیله هوش مصنوعی این آثار را می سازد.